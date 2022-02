Tunisie: 7e édition du PISFF | Panorama International Short Film Festival - Le rendez-vous du court

Un festival de films courts inédits, nationaux et internationaux, est programmé en collaboration avec la Cinémathèque tunisienne, à la salle Tahar-Cheriaa, Cité de la culture à Tunis, du 8 au 10 février 2022.

La gratuité est de mise pour assister à ce rendez-vous cinématographique, court, mais riche en contenu. Dirigé par Kamel Aouij, le festival offre une meilleure visibilité aux films courts. 24 films de fictions et 4 films documentaires sont prévus au programme. Le Cnci et l'Association des parents et amis des enfants handicapés sont partenaires de l'évènement.

L'ouverture se déroulera avec la projection du film tunisien de Mirvet Medini Kammoun "Poussières d'étoiles", hors compétition. Le jury est composé d'Hélène Catzaras, Ons Kammoun et Mohamed Dammak. Les films sont issus de 13 nationalités : la Palestine, la Syrie, le Liban, l'Egypte, l'Algérie, le Bahreïn, l'Irak, le Maroc, l'Iran, la Turquie, le Bangladesh, l'Italie et la Tunisie.

Les séances auront lieu à 16h00 et à 18h30. Pendant la cérémonie d'ouverture et de clôture, participants en lice et lauréats seront annoncés. Les courts métrages programmés sont "Poussières d'étoiles" de Mirvet Medini Kammoun, "Je sais" de Ali Zrelli, "Bleakness" de Youcef Debbihi, "Isha Prayer" de Youssef Alari, "The Sea Bride" de Mohamed Ateeq, "Ziyad" de Yacine Al Moujahed, "A Letter to my friend in France" de Akrem Bezzawy, "The Red Mountain" de Kamel Harb, "An Ordinary Day" de Anas Zawahri, "Leila" de Hady Bitar, "Mamma Dorme" de Daniela Lucato, "Allegoria" de Hakan Ünal, "Cavalière" de Emad Aleebrahim Dehkordi, "Lal Jama" de MD Ashiqur Rahman, "Rainbow" de Aleksandar Vujovic, "Red Window" de Hussein El Ugaili, "Aicha" de Zakaria Nouri, "White Night" de Issam Taachit, "Bassiouny" de Mohamed Sadok Chaaer, "Salam" de Ahmed Akbar, "Pi" de Laith al Ramahi, "La Terre est à nous" de Raoua Hanzouli, "Once Upon a princess" de Safa Ghali, "Beirut After 40" de Anthony Merchak et "120 km" de Waseem Khair. Le festival aura lieu dans le respect total du protocole sanitaire.