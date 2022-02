Algérie: Décès de Abdelhamid Zouba - Condoléances du Président Tebboune

Alger — Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances à la famille du défunt Abdelhamid Zouba, ancien joueur de l'équipe nationale de football du FLN et ancien entraineur national, décédé, mercredi soir, à l'âge de 87 ans, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

"Le destin a voulu que soit rappelé auprès d'Allah Tout-Puissant, l'un des sportifs nationaux, le regretté Abdelhamid Zouba, que Dieu ait son âme", a écrit le président Tebboune.

"Avec sa disparition, l'Algérie et la scène sportive perdent l'un des champions sportifs qui ont brillé dans plusieurs clubs sportifs à l'étranger, ont hissé haut le drapeau national sous la bannière du Front de libération nationale et fait retentir fort la voix de la justesse de la cause nationale . Le regretté a poursuivi son parcours en étant à la tête de clubs sportifs algériens et en entrainant la sélection nationale à des périodes successives", ajoute le Président de la République.

"En cette douloureuse épreuve, je tiens à vous adresser ainsi qu'à l'ensemble de la famille sportive, mes sincères condoléances et mes profonds sentiments de compassion et de sympathie, priant Allah Tout-Puissant d'entourer le défunt de Sa sainte miséricorde et de l'accueillir dans Son vaste paradis. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons", a-t-il conclu.