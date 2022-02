Afrique: CAN 2021 - Vers une finale londonienne ?

Les Lions de la Teranga se sont brillamment qualifiés face aux Etalons du Faso en match comptant pour la première demi-finale de la Can 2021. Une passe décisive et un ballon savamment dosé de Sadio Mané ont définitivement scellé le sort des Etalons.

Jusque-là timoré, le sociétaire des Reds de Liverpool a une fois de plus montré qu'il avait les ressources nécessaires pour porter à lui tout seul la sélection sénégalaise. Une démonstration de force à laquelle devront forcément répondre Mohamed Salah et l'Égypte.

Si pour L'ex-pensionnaire de l'Académie Diambar, le Burkina Faso s'est avéré une "proie" bien trop facile, les choses en revanche risquent d'être plus complexe pour Mohamed Salah et l'Égypte qui jouent avec le pays organisateur. Et pour cause, les Lions indomptables du Cameroun campent sur quatre victoires et un match nul.

Outres les qualités athlétiques et physiques des anciens coéquipiers de Samuel Eto'o, le Cameroun a en son sein un "serial killer" en la personne de Vincent Aboubacar capable de marquer dans toutes les positions.

Six buts en cinq apparitions, de quoi inquiéter l'excellent Hegazi et la défense égyptienne. Mais le sextuple champion d'Afrique aura à cœur de laver l'affront subit au Caire en 2017. Et le stade d'Olimbe pourrait bien être le théâtre d'une révolte conduite par l'un des plus dignes héritiers de Mohamed Aboutreika, en la personne de Mohamed Salah.

L'ancien artificier de la Roma pourrait bien planter une banderille de son pied gauche magique et propulser l'Égypte en finale de la Can. L'Egyptien aime les grandes rencontres et les grands événements semblent bien lui réussir.

Alors pourquoi pas un autre coup de génie pour retrouver son coéquipier Mané pour une finale 100% londonienne au soir du 6 février 2022 ?

Une correspondance particulière