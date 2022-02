Sénégal: L'eau et la paix, au cœur du prochain " Festival A Sahel Ouvert "

La 6e édition du Festival " A Sahel Ouvert " se déroulera du 25 au 27 février 2022, à Mboumba, au nord du Sénégal. Le Festival est partenaire de l'initiative " Voix du Fleuve, Voie de la Paix ", en préambule au Forum Mondial de l'Eau qui se tiendra à Dakar (21-26 mars), et en partenariat avec Baaba Maal. De nombreux artistes, de plusieurs pays, seront à l'affiche.

Le concept de la prochaine édition du Festival A Sahel Ouvert (" FASO ") sera inédit cette année. L'événement se positionne, en effet, sur la route du Forum mondial de l'eau (FME) qui aura lieu à Dakar du 21 au 26 mars 2022. Le FASO est ainsi partenaire de l'initiative " Voix du fleuve, Voie de la paix " qui vise à organiser une réflexion stratégique et créative sur les enjeux liés à l'eau entre populations riveraines du fleuve Sénégal, dirigeants de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS), personnalités et experts en gestion de l'eau. Le projet est centré sur l'écoute des populations locales et la création d'emplois locaux pour le renforcement de la paix dans le bassin.

Le projet " Voix du fleuve, voie de la Paix ", porté par l'OMVS, l'agence de bassin transfrontière du fleuve Sénégal, est mis en œuvre par une coalition de partenaires, notamment : le Geneva Water Hub, l'association GLOBE, le Secrétariat International de l'Eau (SIE), l'IPAR, Milk Music, le Pôle Eau Dakar, le Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB), Nann-k, Bois Sakré, Waterpreneurs.

L'objectif est de faire émerger un plaidoyer local et une nouvelle grille de lecture des projets à forte valeur intégrative et équitable des intérêts locaux, en particulier ceux des femmes et des jeunes. Les résultats des consultations populaires seront restitués au FME, et intégrés aux réflexions institutionnelles de haut niveau comme un modèle pour la prise en compte des intérêts locaux dans le développement stratégique du fleuve. Ils seront aussi intégrés dans des échanges sur le concept d'un Fonds bleu pour l'emploi et l'entrepreneuriat social. Parmi les artistes qui interviendront durant les trois jours de festival, on pourra compter sur certains de ceux qui ont enregistré l'album : Baaba Maal, Sekou Kouyaté, Noura Mint Seymali et Noumoucounda.

Au cours des cinq précédentes éditions du Festival, plus de 300 artistes ont été programmés, plus de 70 000 festivaliers ont assisté aux concerts et activités, un théâtre de verdure inédit en zone rurale a été construit, plus de 1 000 arbres ont été plantés, des actions médicales inédites ont été engagées, 900 bénévoles, dont 600 femmes, sont impliqués chaque année dans ce projet hors du commun.