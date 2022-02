Afrique: CAN 2021 - Bouna Sarr (Sénégal) " On est content de pouvoir jouer cette finale dimanche "

interview

Le Sénégal s'est imposé (3-1) ce mercredi face au Burkina Faso en demi finale de la CAN 2021 et s'offre une 3 éme finale dans le tournoi. Satisfait de la prestation de son équipe, Bouna Sarr, le défenseur sénégalais s'est confié à la presse à la fin du match.

Journaliste-Quel est votre sentiment, après cette belle victoire de 3-1?

Le plus important, c'est qu'on n'a gagné par un score de 3-1, c'est pas rien. On n'est contents de pouvoir jouer cette finale dimanche.

Journaliste- Vous préférez quel adversaire pour la finale ?

Que le meilleur gagne ! j'ai envie de vous dire. On va se préparer. Aucun des deux ne sera facile à jouer et on va faire le maximum pour gagner.

Journaliste- C'est quoi le secret aujourd'hui de marquer 3 buts ?

Tout au long du match, on n'a vu que l'adversaire ne lâchait rien et je pense que nous avons gardé beaucoup de sérieux tout au long du match et c'est ce qui nous a permis de faire la différence.

Journaliste- Selon vous qu'est ce qui a changé depuis l'Égypte ?

Moi j'étais pas là à cette CAN, en tout cas il y avait beaucoup qui étaient là et ils ont de l'expérience. Il vont me communiquer les ingrédients nécessaires pour gagner cette finale.

Journaliste- Qu'est ce que ça vous fait d'être aussi prêts du sacre ?

Ça fait plaisir mais il reste un match, ça serait vraiment une déception, de ne pas le gagner, de ne pas remporter ce trophée.Voilà, il y avait eu cette désillusion contre l'Égypte mais maintenant, il faut aller jusqu'au bout.