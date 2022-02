Guinée: Le Colonel Doumbouya face aux épreuves du pouvoir

Depuis son accession au pouvoir le 05 septembre dernier, l'ancien commandant des forces spéciales guinéennes fait face à ce qu'on pourrait appeler les épreuves du pouvoir.

Après avoir été ovationné, venté et acclamé par une bonne frange de la population guinéenne, pour non seulement, avoir écarté du pouvoir celui qui était considéré comme un dictateur, dont la seule ambition était de mourir au pouvoir, mais aussi pour ses décision positives et salutaire, le jeune officier fait désormais face à l'étape des décisions impopulaires. La répartition des cotas dans la composition du Conseil National de Transition (CNT) et la nomination de docteur Dansa Kourouma à la tête de cet organe stratégique de la transition ont sérieusement égratigné sa cote de popularité.

Les messages flatteurs à son égard sur les réseaux sociaux et dans les émissions interactives se font de plus en plus rare et les critiques quant à elles se multiplient.

La question qu'il faille se poser est de savoir, s'il aura la force et l'intelligence d'assumer ses décisions et d'en prendre de meilleurs afin de rassurer l'exigeante opinion de sa volonté de toujours bien faire.

Attendons de voir !