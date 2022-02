Congo-Kinshasa: Les Léopards clôturent le stage de Manama par une défaite devant Bahreïn (0-1)

C'est le deuxième stage en l'espace de deux mois pour les Léopards de la RDC en Asie, en prévision du match qualificatif de tous les enjeux contre les Lions de l'Atlas du Maroc, au mois de mars prochain.

Pour ce deuxième stage conduit par le sélectionneur principal, Raoul Hector Cuper en personne, les Léopards ont tout clôturé par une défaite devant les Guerriers du Dilmoun du Bahreïn 0-1, le mardi 1er février, en match amical test, disputé au Bahrain national stadium, à Manama.

L'unique but de la partie a été l'œuvre du capitaine du Bahareïn, Sayed Jaffer Hashim (48ème) après une première mi-temps de score vierge. Aussitôt encaissés, les Léopards se sont jetés davantage dans le match, créant quelques belles occasions de buts, mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à égaliser. L'on a noté une belle entame de Théo Bongonda qui, pour son premier match en sélection, a laissé une bonne impression dans l'animation du jeu. Il s'est révélé un très bon joueur sur lequel la RDC peut compter.

Au départ du match, le sélectionneur Raoul Hector Cuper a aligné : Kiassumbua Joël dans les perches, remplacé en deuxième mi-temps par Lionel Mpasi ; Mukoko Amale, Nsakala Fabrice, Tisserand Marcel (le capitaine), Mundeko Zatu, Mukoko Tonombe, Bangala Yannick, Muzungu Chadrack, Bolasie Yannick, Ngandu Kayembe et Bongonda Théo.

D'autres changements, il y a eu 28' Kevin Mondeko (Nathan Indumba) ; 59' Mukoko Tonombe (Miché Mika) ; 60' Chadrack Muzunga (Dark Kabangu) ; 60' Fabrice N'sakala (Lozolo Nsita).

Le prochain rendez-vous sera au mois de mars pour conquérir cette équipe des Lions de l'Atlas du Maroc, dans le cadre des barrages des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022. Un match où les Marocains seront privés de Sofiane Boufal et Soufiane Chakla sanctionnés par la Caf, pour avoir été identifié comme des auteurs d'une bagarre généralisée qui a éclaté dans les couloirs du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, dimanche 31 janvier, à l'issue de la victoire de l'Egypte face au Maroc (2-1, ap) en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations.

"L'absence de certains joueurs n'a pas affecté le groupe", Hector Cuper

Peu avant le match, faisant une sorte de bilan de ce deuxième stage, Hector Cuper a fixé l'opinion sur l'absence de certains joueurs à ce stage. Il a déclaré à la presse, à The Gulf Hôtel Bahrain, que le groupe n'a pas été affecté par la non venue des certains joueurs au lieu de regroupement, et la préparation n'a pas non plus été perturbée : "je ne dirai pas que l'absence de certains joueurs à ce stage de Bahreïn affectera l'équipe. C'est vrai que j'ai voulu que ces joueurs soient là mais la fenêtre FIFA avait laissé le choix aux clubs de libérer ou pas les joueurs pour les équipes nationales, non concernées par la Coupe d'Afrique des nations Cameroun 2021. Soyons donc optimistes. C'est négatif parce que certains joueurs ne sont pas là mais c'est positif parce qu'on peut voir les nouveaux et ceux qui n'ont pas eu la chance de jouer avant", a-t-il déclaré.