Congo-Brazzaville: Assainissement du secteur pharmaceutique - 90 jours accordés aux tenanciers des pharmacies pour se conformer à la loi

Toutes les pharmacies œuvrant dans la ville de Kinshasa seront scellées après le délai de quatre-vingt-dix jours, si elles ne se conforment pas à la loi. Un appel est donc lancé aux propriétaires de ces établissements pour respecter cette décision afin de ne pas s'exposer à la justice.

Au cours du lancement de l' "Opération Kin-bopeto, batela santé ya bana Kin", autrement dit "Opération Kin propre ; protégez la santé des Kinoises et Kinois", à l'hôtel de ville de Kinshasa, la ministre provinciale de la Santé, Hygiène et Prévention, Liza Nembalemba, a invité tous les propriétaires des pharmacies, non en règle, à se mettre en ordre dans les quatre-vingt-dix jours.

" Nous sommes occupés à sensibiliser, quel que soit le temps que cela prendra. Nous allons démarrer notre action, celui qui viendra après moi va continuer, mais il est hors de question de dire que nous allons laisser la population kinoise aller acheter des médicaments chez une personne qui n'est pas pharmacienne. A partir d'aujourd'hui, les tenanciers des pharmacies ont un délai de quatre-vingt-dix jours pour se conformer à la loi, on va assainir dans le secteur pharmaceutique ", a-t-elle insisté.

" Notre objectif n'est pas d'assainir et fermer vos pharmacies, vous aurez un temps pour vous mettre en ordre. Il n'y a qu'ici au Congo-Kinshasa, où on a cette difficulté de vouloir se mettre en ordre. On ne vous demande rien de grave, mettez-vous en ordre dans le délai de quatre-vingt-dix jours, vous ne direz pas que c'est la chasse aux sorcières", a-t-elle renchéri.

A en croire Liza Nembalemba, des mesures impopulaires doivent de fois être prises pour protéger la population. " Nous avons accepté à un moment de prendre des mesures impopulaires, parce qu'il y va de la santé des Kinoises et Kinois. Nous ne pouvons pas faire ce travail et dire qu'on ne va nous jeter que de fleurs, nous sommes d'accord pour prendre des mesures impopulaires, mais c'est pour sécuriser la nation. Dépassé ce délai, si vous n'êtes pas en règle, on va sceller... ", a-t-elle martelé.

Pour sa part, le pharmacien inspecteur provincial de Kinshasa, Mbala, a soutenu que la plupart des officines sont tenues par des non pharmaciens et pourtant, nul ne peut exercer la profession de pharmacien dans le pays s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre de pharmaciens.

Notons que l'opération " Kin bopeto, batela santé ya bana Kin" est parrainée par l'hôtel de ville de Kinshasa et menée en partenariat avec le conseil provincial de l'Ordre des pharmaciens. Elle a pour objectif d'assainir le secteur des médicaments à Kinshasa.