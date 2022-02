Congo-Brazzaville: Port autonome de Brazzaville - Le quai à passagers sera rouvert sous peu au public

Fermé au trafic depuis 2014 à cause de sa dégradation avancée, le quai à passagers du port autonome de Brazzaville sera remis en service dans les prochains jours, après une profonde réhabilitation. Le directeur général du Port autonome de Brazzaville et ports seconadires (Pabps), Daniel Molongandzeyi, l'a annoncé le 2 février, lors d'un échange avec les journalistes.

Le port à passagers fait partie des quatre entités du Pabps, que sont le beach qui assure le trafic entre Brazzaville et Kinshasa, le port à grumes et celui de Yoro. Héritée de la défunte ATC, l'infrastructure était devenue vétuste au point où, en 2014, la direction générale a décidé de sa fermeture au trafic. Elle constitue le point d'embarquement et de débarquement des bateaux à passagers en provenance ou en partance au nord du pays.

Depuis un moment, la direction générale s'est engagée à sa rénovation. Les travaux confiés à une entreprise privée sont déjà achevés et ont porté, entre autres, sur la réhabilitation du quai principal et la remise à neuf de ses berges ; l'installation d'un ponton, une barge servant de point d'appui entre la sortie du fleuve et le terre-plein.

" Ensuite, il fallait construire une passerelle permettant d'assurer le mouvement des personnes et de leurs biens, de la barge au terre-plein. La réfection a concerné aussi la réparation des perrés qui longent le quai, prévus pour protéger les berges contre les vagues du fleuve, afin d'éviter leur écroulement. La remise en service de l'infrastructure se fera dans les tout prochains jours, selon le calendrier qui sera défini par la tutelle ", a indiqué le directeur général du Pabps, Daniel Molongandzeyi.

En dehors du quai rénové, la société adjudicataire du marché a aussi réhabilité le bloc sanitaire, les abords du marché de fortune installé à côté, ainsi que bien d'autres infrastructures.

L'accès au port désormais conditionné par un ticket

Créé en 2000, le Pabps est un établissement public à caractère industriel et commercial, jouissant d'une autonomie de gestion. Face à la crise qui sévit toujours, la direction a mené quelques réformes dans le but de générer des recettes nécessaires à son fonctionnement.

Pour ce faire, la tutelle a décidé de ce que désormais, tout visiteur du port, à travers toutes ses quatre entités, doit payer son accès moyennant 150 FCFA, à l'exception des personnalités publiques, ainsi que les responsables des missions diplomatiques. Tout véhicule qui franchira les entrées du port devra payer 500 FCFA.

Pour contrôler le mouvement des visiteurs ainsi que les tickets, l'administration portuaire a mis en place un système électronique qui sera tenu par des gens dûment formés pour la cause.

" L'accès au port sera payant. Toute personne est astreinte à cette disposition à l'exception du personnel du Pabps, des agents de l'Etat évoluant au sein du port ainsi que les partenaires. Nous organisons un mécanisme de contrôle interne pour contrôler toutes les voitures qui y accèdent pour qu'elles payent, sauf celles du gouvernement et du corps diplomatique ", a précisé Daniel Molongandzeyi.

Le port de Brazzaville est composé de quatre entités : le beach; le port à passagers; le port à grumes ainsi que celui de Yoro. A ces entités, s'est ajoutée une dizaine de ports secondaires, dont ceux de Bétou, Impfondo, Ouesso, Makoua, Mossaka, Liranga, Makotimpoko, Oyo et Lékéti.