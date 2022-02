Congo-Kinshasa: Kinshasa sous le choc - 26 personnes tuées par électrocution au marché de Matadi Kibala, le Chef de l'Etat exige toute la lumière sur l'hécatombe

La ville de Kinshasa s'est réveillée sous grand choc, hier mercredi 02 février 2022, à la suite de la mort accidentelle, par électrocution, de 26 personnes au marché de Matadi Kibala, dans la commune de Mont-Ngafula.

Selon la version des témoins de l'hécatombe, confirmée par des cadres de la Snel (Société Nationale d'Electricité), un câble servant au transport de l'énergie électrique haute tension s'est sectionné à la suite d'un coup de foudre survenu sous la pluie, vers 5 heures du matin. L'un des morceaux du câble est tombé sur des vendeurs et vendeuses, mais aussi dans une mare qui s'était formée dans le périmètre des vendeuses de légumes, épices et autres produits maraichers, causant la mort de toutes les personnes qui ont eu le malheur d'être en contact avec l'eau qui transportait le courant.

Selon le bilan provisoire communiqué par les sources officielles, 24 cas de décès ont été enregistrés sur place, suivis de deux autres au niveau de formations médicales étaient évacués les blessés. Le spectacle était un soutenable avec des cadavres décapités, sans jambes ni bras. Plusieurs corps inertes et mutilés reposaient dans la mare d'eau boueuse. De nombreuses familles de victimes, pour la plupart des résidents de Matadi Kibala étaient en pleurs devant les dépouilles mortelles de leurs proches, en attendant leur évacuation vers une morgue de la place.

Personne n'imaginait, jusqu'hier mercredi, que la ligne haute tension sous laquelle fonctionne le marché de Matadi Kibala, était un danger permanent pour sa population marchande. Car, depuis plusieurs années, la psychose qui planait dans les esprits était celui des accidents de circulation, qui avaient déjà à emporter dans l'au-delà des vendeurs et vendeuses exerçant leurs activités commerciales le long de la nationale numéro 1, envahissant souvent cette voie qui draine un intense trafic automobile entre la ville de Kinshasa et la province du Kongo Central. L'hécatombe d'hier constitue un triste mais sévère avertissement aussi bien pour les occupants du marché de Matadi Kibala que pour les autorités civiles et militaires, nationales comme urbaines.

Le Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi, est fort touché par la perte de nombreuses vies humaines à Matadi Kibala. Tout en partageant la douleur des familles des victimes, il attend de tous les responsables proches du dossier, un maximum d'éclairage sur les circonstances du drame. Un twitt de la présidence de la République renseigne que " Le Président de la République a appris avec consternation et tristesse le drame survenu ce matin à Matadi Kibala et qui a causé la mort de plusieurs compatriotes et fait de nombreux blessés. Le Chef de l'Etat salue la mémoire des victimes et présente ses condoléances à la vingtaine de familles éprouvées suite à la chute d'un câble électrique de la ligne haute tension sous une forte pluie ".