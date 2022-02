Tunisie: 2e Championnat national de lecture - 60 candidats dans six tranches d'âge seront nominés à la finale en novembre prochain

Tunis — Quelques 1440 candidats dans six tranches d'âge issus de toute la république, seront nominés à la 2ème édition du Championnat national de lecture, dont la finale aura lieu à la Capitale au mois de novembre 2022.

Dans un point de presse, jeudi, au théâtre des jeunes créateurs, à la Cité de la Culture, à Tunis, le comité directeur de ce Championnat de lecture, organisé sous l'égide du ministère des Affaires Culturelles, a dévoilé les conditions de participation à cet évènement qui s'étalera sur dix mois, de février à novembre.

Pour cette édition 2022, les organisateurs ont annoncé le calendrier des étapes éliminatoires qui démarreront ce samedi 05 février et se poursuivront jusqu'à 05 août prochain. La date exacte et le lieu de la finale ne sont pas encore fixés.

Les éliminatoires au niveau régional auront lieu du 15 au 30 août, au terme desquelles seront nominés 60 participants de chaque gouvernorat, à raison de 10 candidats sélectionnés pour chaque tranche d'âge.

Les participants seront répartis en six tranches d'âge dont celles de 6 à 8 ans et de 16 à 14 ans, sachant que le nombre de livres à lire par candidat dans chacune des deux tranches sera pas mois de 48 livres.

Les autres tranches concernent les participants de 13 à 15 ans (30 livres), alors que ceux de 19 à 22 ans, de 23 à 39 ans et les plus de 40 ans devront lire pas moins de 12 livres, dans chaque tranche.

Le Championnat sera principalement ouvert aux adhérents des bibliothèques publiques sans aucune limite d'âge. Chaque candidat bénéficiera d'un livret de lecture qui lui donne accès tout au long de la compétition à toute la collection livresque, papier et/ou numérique, dans l'institution qu'il fréquente. Les lectures doivent notamment être dans deux langues, au minimum, -habituellement en arabe, en français et en anglais-, excepté pour la tranche d'âge des moins de 8 ans.

Outre la version papier, cette nouvelle édition sera orientée vers la lecture sur support numérique. Les ouvrages éligibles appartiennent à tous les domaines littéraires ou scientifiques (fiction, non fiction, jeunesse, bande dessinée...). Selon le règlement adopté, le candidat devra présenter, dans le livret de lecture, un résumé de ses lectures.

Les jurys seront composés d'enseignants, d'auteurs et d'acteurs culturels reconnus sur la scène nationale. Ils formeront les comités scientifiques régionaux propres à chaque gouvernorat à partir desquelles découlent des comités locaux.

Le comité directeur du championnat de lecture est composé de représentants de la Direction de la lecture publique et de la Direction générale du livre au ministère des Affaires culturelles, en partenariat avec trois autres ministères dont ceux de l'Education de la Famille, de la Femmes, de l'Enfance et des Personnes âgées. Le ministère de la Justice sera représenté par les détenus des institutions pénitentiaires dans toute la Tunisie.

Elyas Rabhi, directeur de la lecture publique a rappelé une manifestation culturelle ouverte à tous les Tunisiens ayant connu durant la première édition, une participation massive des familles, insistant sur le rôle crucial de la famille qui constitue le premier noyau pour s'initier à la lecture et encourager les nouvelles générations à lire. La première édition a enregistré la participation de 130 mille lecteurs et lectrices dans cinq tranches d'âge, de 6 à 80 ans, avec un nombre de lectures qui avoisine les 840 mille livres, a-t-il indiqué.

Le Championnat national de lecture est une manifestation annuelle qui œuvre à promouvoir la culture de la lecture en milieu familial, permettre aux personnes aux besoins spécifiques d'accéder à la culture et de s'ouvrir sur les pensionnaires des institutions pénitentiaires en vue d'une meilleure réinsertion dans la vie sociale à leur sortie.

La première édition, organisée du 15 décembre 2020 au 30 mai 2021, avait enregistré la participation de 1440 participants parmi les adhérents des 434 bibliothèques publiques locales, régionales et ambulantes et dans les institutions pénitentiaires. Pour rappel 42 détenus étaient parmi les 60 nominés à la finale tenue le 11 juillet au stade de Radès en banlieue sud de Tunis.

Le réseau des médiathèques de l'Institut français de Tunisie, -Tunis, Sousse et Sfax-, et le réseau des Alliances françaises de Tunisie, Bizerte et Kairouan-, était également mobilisé pour accompagner les participants à ce championnat.

Selon le règlement de l'édition précédente, le Championnat est ouvert à toutes et à tous à partir de 6 ans parmi les abonnés des médiathèques (Tunis, Sousse et Sfax) de l'Institut français de Tunisie. Les abonnés des autres médiathèques publiques tunisiennes peuvent souscrire à un abonnement dans le réseau des médiathèques de l'Institut français de Tunisie. Un seul livret de lecture tout le long de la compétition est remis par l'un ou l'autre établissement.

Selon le règelement de l'édition inaugurale, des prix et des livres sont attribués aux gagnants dans chacune des tranches d'âge. Le premier prix, doté de 5 mille dinars, est décernée à la tranche d'âge gagnante qui remporte la Coupe du championnat national de lecture. Des coupes symboliques sont décernées aux gagnants des second et troisième prix, respectivement dotés de 3 mille dinars et mille dinars.