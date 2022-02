Algérie: Foire du livre du Caire - 700 titres pour les éditions Alpha

Le Caire — La Maison algérienne d'édition et de distribution Alpha est présente dans les festivités de la 53e Foire du livre du Caire, avec 700 titres académiques, dont la plupart sont des publications récentes (2021-2022) dans plusieurs disciplines, notamment la littérature, l'économie, la gestion, l'histoire, la politique et le droit.

Dans son pavillon d'exposition, le directeur de la maison d'édition, Sadek Bourbia, a déclaré jeudi qu'il existait également des livres dans d'autres disciplines telles que l'information et la communication et les sciences sociales, estimant que la foire, qui figure parmi les plus grands rassemblements réels d'éditeurs, a permis au public égyptien et arabe de s'informer sur les différents arts, sciences et littératures algériens et sur l'industrie de l'édition.

Il a remercié, à cette occasion, les autorités pour tous leurs efforts pour améliorer ce domaine et apporter une aide aux éditeurs.

Il a saisi cette occasion pour rappeler son élection en sa qualité de directeur de la Maison Alpha Documentation, en tant que membre du Conseil d'administration de l'Union des éditeurs arabes lors des élections de la dixième session du Conseil des éditeurs, après avoir obtenu 226 voix et qu'il a été plébiscité pour présider le livre numérique dans l'Union.

Enfin, M. Bourbia a réitéré la nécessité d'intensifier la participation à des manifestations aussi importantes pour faire connaitre la culture algérienne et la commercialisation de la production intellectuelle et scientifique, saluant les efforts consentis par les autorités concernées pour améliorer le fonctionnement de ce secteur.