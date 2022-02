Congo-Brazzaville: Championnat national direct Ligue1 - Deux chocs au menu de la 11e journée

La 11e journée du championnat se joue du 5 au 7 février et réserve au public sportif des rencontres de haute facture, lesquelles pourraient laisser les traces au classement provisoire.

Depuis le début de la compétition, l'AC Léopards et l'AS Otohô sont les deux prétendants pour la première place. En attendant leur confrontation directe prévue le 23 février au stade Alphonse- Massamba-Débat, les deux formations vont se donner coup pour coup lors de leur duel à distance pour décrocher le titre honorifique de champion à la mi-saison. Et les prochaines rencontres s'annoncent très décisives.

Pour le compte de la 11e journée, les Fauves du Niari seront reçus en première explication par les Diables noirs. L'AC Léopards, qui reste sur un match nul 0-0 contre l'Etoile du Congo, match comptant pour la 10e journée, a envie de renouer avec la victoire pour valider sa bonne entame de la saison. Invaincus depuis le début, les Fauves du Niari sont sur une série de sept victoires et trois matches nuls.

La tâche ne sera pas tout à fait aisée face aux Diablotins qui ont retrouvé le podium après avoir dominé V Club Mokanda, le mercredi à Pointe-Noire 2-1 et qui veulent enchaîner en vue de retrouver la place qu'ils méritent. Ils sont, en effet, sur une bonne dynamique. Après avoir enchaîné les contre-performances au début de l'exercice, ils ont remis la tête à l'endroit en dominant l'Etoile du Congo avant de faire jeu égal face à Otohô.

Pour l'ensemble de leur œuvre au terme de la 10e journée, les Diables noirs comptent trois victoires et six matches nuls contre une défaite. Au moment de recevoir l'AC Léopards à Brazzaville, les statistiques plaident légèrement en leur faveur d'autant plus que lors de leur dernière confrontation, l'AC Léopards avait été battue à Brazzaville 1-2 dans les ultimes minutes de la rencontre après le nul 2-2 à Dolisie.

La deuxième rencontre de la journée de dimanche mettra aux prises l'Etoile du Congo à l'AS Otohô. Ce match permettra, en effet, à l'AS Otohô de répéter ses gammes avant d'en découdre avec le Tout puissant Mazembe, comptant pour la première journée de la phase de poules de la Coupe africaine de la Confédération. Il prend les allures d'une revanche pour les Stelliens qui restent sur une mauvaise série face à l'AS Otohô.

L'Etoile du Congo, dont la dernière victoire sur son adversaire remonte à 2019 lors de la dernière super coupe 3-0 à Owando, n'a pas réussi à s'imposer face à son advrsaire lors de la dernière saison. L'AS Otoho l'avait battue à Owando 1-0 avant de confirmer à Brazzaville 2-0. Comme les Léopards, l'AS Otohô reste invaincue en dix journées tel en témoigne son bilan de sept victoires dont une par forfait et trois nuls. L'Etoile du Congo, qui a concédé sa première défaite contre les Diables noirs, compte trois victoires et six matches nuls.

Le 5 février en ouverture de cette journée, l'AS BNG affrontera le Club athlétique renaissance aiglons. A Pointe-Noire, Nico-Nicoyé accueillera Patronage Sainte-Anne avant V Club- FC Nathalys. Le 7 février en clôture, l'Interclub recevra l'AS Cheminots puis le Fc Kondzo sera aux prises à la Jeunesse sportive de Talangaï