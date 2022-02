Maroc: M. Mayara s'entretient avec l'Ambassadeur de Chine au pays

Rabat — Le président de la Chambre des conseillers, Naama Mayara, s'est entretenu, jeudi, avec l'Ambassadeur de la République populaire de Chine à Rabat, Li Changlin.

Lors de cette rencontre, M. Mayara s'est félicité des relations solides existant entre le Maroc et la Chine, marquées par le respect et l'estime mutuels, rappelant que la visite officielle de SM le Roi Mohammed VI à Pékin en 2016, a permis d'ouvrir des perspectives prometteuses pour hisser les relations bilatérales au niveau d'un partenariat stratégique global, indique un communiqué de la Chambre des conseillers.

Le président de la deuxième Chambre a salué, par la même, les initiatives de coopération entreprises dans le cadre de la lutte contre la pandémie, qui ont contribué au raffermissement des relations sino-marocaines.

Il a également mis en avant le Nouveau modèle de développement du Maroc, mené sous la conduite éclairée de SM le Roi, soulignant l'importance que revêt la position géostratégique du Maroc, un pilier fondamental dans le renforcement du partenariat et de la coopération entre les deux pays.

M. Mayara a, en outre, passé en revue la composition singulière et diversifiée de la Chambre des conseillers, qui s'est renforcée par les chefs d'entreprises, et le rôle qu'elle peut jouer dans le développement d'une diplomatie parlementaire économique efficiente, mettant l'accent sur l'importance de la coopération parlementaire bilatérale pour élargir la concertation entre les deux institutions législatives et servir les intérêts communs des deux pays amis.

Quant à la question du Sahara marocain, M. Mayara s'est arrêté sur le soutien international croissant à l'initiative marocaine d'autonomie dans les provinces du Sud, considérée comme solution juste et durable à même de mettre fin à ce conflit régional artificiel.

De son côté, M. Changlin s'est félicité de l'excellence des relations stratégiques entre le Maroc et la Chine, qui ont connu une nouvelle impulsion grâce à la visite Royale à Pékin en 2016, et aux initiatives prises par les deux Chefs d'Etat en vue de consolider les relations bilatérales et déployer le partenariat stratégique dans divers domaines.

Les relations entre Rabat et Pékin se sont élargies, ces dernières années, aux domaines économique, industriel, culturel, scientifique et sanitaire, a rappelé le diplomate chinois, saluant, dans ce sens, la coopération bilatérale dans le sillage de la pandémie de covid-19.

M. Changlin a également loué la dynamique enclenchée entre les deux pays à tous les niveaux, notamment les volets diplomatique, économique et scientifique, relevant que la Chine, aux côtés de ses acteurs économiques et ses investisseurs, portent un grand intérêt au Maroc, qui offre des opportunités multiples.

Les deux parties ont, enfin, mis en exergue la nécessité d'intensifier les efforts visant à explorer toutes les opportunités à même d'approfondir les relations de partenariat entre les deux pays amis, moyennant entre autres l'action parlementaire, l'échange des visites et le partage d'expériences, conclut le communiqué.