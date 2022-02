Maroc: Le gouvernement veille à la mise en œuvre de ses engagements concernant les relations avec le Parlement (M. Baitas)

Rabat — Le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a indiqué, jeudi, que le gouvernement a veillé à mettre en œuvre ses engagements concernant le renforcement de ses relations avec le parlement.

Conformément aux Hautes Orientations Royales, le gouvernement a veillé à mettre en œuvre ses engagements concernant ses relations avec le parlement, à travers le renforcement de sa coopération constructive et sa communication constante, dans le cadre du respect total de la séparation des pouvoir et de leur coopération, à travers interaction positive et fructueuse qui renforce le rôle de l'institution parlementaire comme étant un cadre institutionnel constitutionnel de débat autour des différentes questions relatives aux attentes des citoyens, a relevé M. Baitas dans un exposé consacré au bilan de la coopération gouvernement-parlement lors de la première session d'automne de la 11ème législature (2021-2026), présenté au Conseil de gouvernement tenu par visio-conférence et présidé par le chef du gouvernement Aziz Akhannouch.

Les relations de coopération entre le gouvernement et le parlement ont été couronné par une production législative et de contrôle importante durant cette session législative, étant la première du mandat gouvernemental actuel, et ce grâce à une dynamisation de l'action législative du gouvernement, ce qui ressort par les différents indicateurs qualitatifs et quantitatifs aux niveaux législatif et de contrôle, a-t-il ajouté.

M. Baitas a relevé qu'au niveau législatif, 19 textes de loi ont été approuvés par le parlement durant la première session législative de l'année législative en cours, soulignant que cette session a été caractérisée par une interaction positive des membres du gouvernement avec les amendements présentés par les parlementaires, et la prééminence de l'esprit de compromis dans l'adoption des textes.

Il a également indiqué qu'au niveau du contrôle, et en application des dispositions du troisième alinéas de l'article 100 de la Constitution, 03 séances mensuelles (dont deux à la chambre des représentants et une à la chambre des conseillers) ont été tenues lors de cette session législative, où le chef de gouvernement a interagi avec 19 questions orales relatives aux politiques générales.

S'agissant des questions adressées aux membres de l'exécutif, M. Baitas a relevé que le gouvernement a répondu durant cette session à 1.151 questions écrites et 457 questions orales, comme elle a exprimé sa disposition à répondre à 405 questions d'actualités, outre la réponse à 32 demandes de tenues de Commission permanentes pour la discussion des questions d'actualité et l'accord pour la demande d'organisation de deux visites de terrains.