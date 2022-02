Algérie: Lancement de la plateforme "B to Binatna" dédiée aux opérateurs algériens

Alger — Une plateforme de rencontres d'affaires virtuelles B to B (Business to Business) entre les opérateurs économiques algériens qu'ils soient établis en Algérie ou issus de la diaspora, baptisée "B To Binatna", a été lancée jeudi à Alger.

"Cette plateforme a pour but de servir de pont entre les opérateurs algériens établis en Algérie et à l'étranger", a indiqué le cofondateur du cabinet de conseil initiateur de cette plateforme, A to A Consulting and Training, Boualem Si Ahmed, Lors d'une conférence de presse organisée par World trade center-Algiers (WTCA).

L'accès à cette plateforme est gratuit "pour l'instant" et les inscriptions se font via le site de B to Binatna et sont ouvertes à tous les opérateurs dans tous les domaines, pour peu qu'ils présentent un profil professionnel "complet et vérifiable" à travers leurs souscriptions à des réseaux professionnels, à l'instar de Linkedin, a expliqué M. Si Ahmed.

L'initiateur de cette plateforme a fait savoir que les accès seront, par la suite, canalisés par secteur et que d'autres options seront développées durant l'année en cours.

Un évènement samedi dédié aux services

En plus de ces rencontres virtuelles, cinq évènements thématiques en ligne sont planifiées pour l'année 2022 sur cette plateforme, à commencer par le "B to Binatna Services" qui sera organisé le 5 février en cours.

Elles seront animées par des personnalités algériennes connues à travers le monde qui ont réussis dans leurs domaines et qui partageront leurs expériences et débâteront des opportunités de réaliser du business entre les différents opérateurs des deux rives.

Pour le reste des évènements programmés en 2022, on notera celui dédié à l'agriculture et à l'agroalimentaire prévu le mois d'avril, celui traitant de l'industrie planifié en juin, l'évènement consacré au tourisme en septembre, ainsi que celui consacré aux femmes entrepreneuses en octobre.