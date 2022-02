Maroc: Entrepreneuriat des jeunes - Lancement à Taounate d'un appel à projets dans le cadre de l'INDH

Taounate — Le Comité Provincial du Développement Humain (CPDH) de Taounate vient de lancer un appel à projets dans le cadre du programme 2022 relatif à l'inclusion économique des jeunes de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).

Cet appel à candidature, dont le dernier délai est fixé au 15 février courant, s'inscrit dans le cadre du programme d'amélioration des revenus et d'inclusion économique des jeunes, en particulier son axe relatif à l'appui à l'entrepreneuriat des jeunes.

Ce programme vise l'appui, l'encadrement, la formation et l'accompagnement à la création de projets générateurs de revenus au profit des jeunes par des spécialistes en la matière.

Cet appel cible, en particulier, les auto-entrepreneurs, les Petites et Moyennes Entreprises (PME) et les jeunes disposant d'une société de personnes ou d'une société à responsabilité Limitée (SARL). Il est destiné aux porteurs de projets marocains, âgés de moins de 45 ans et résidant au niveau de la province de Taounate.

Sont exclues du financement de l'INDH, les activités ne respectant pas l'environnement et celles employant les enfants. Les demandes émanant des employés des secteurs public et privé et de porteurs de projets ayant déjà bénéficié de financement dans le cadre d'autres programmes ne sont aussi acceptées.

Le CPDH invite les personnes concernées à déposer leurs candidatures auprès de l'Espace d'Orientation et d'Accompagnement des Jeunes de Taounate.