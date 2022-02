Maroc: Tanger - Rencontre pour l'évaluation et le suivi de la réalisation des projets de la phase III de l'INDH

Tanger — Le siège de la Wilaya de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima a abrité, jeudi en mode hybride (présentiel/distanciel), la deuxième rencontre régionale s'inscrivant dans le cadre de la tournée nationale de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), en vue d'évaluer les réalisations de la phase III de l'Initiative et examiner les moyens d'améliorer sa mise en œuvre.

Cette rencontre, qui s'est déroulée en présence notamment du Wali, Coordonnateur national de l'INDH, Mohamed Dardouri, du Wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Mhidia, des gouverneurs des préfectures et provinces de la région, des présidents des comités locaux de développement humain, et des représentants des conseils élus, des services décentralisés et de la société civile, a été marquée par la présentation du bilan et des perspectives des programmes INDH dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

S'exprimant à cette occasion, M. Dardouri a indiqué que cette rencontre intervient environ 3 ans après le lancement de la phase III de l'INDH par SM le Roi Mohammed VI, notant que ce chantier royal est une initiative unique en son genre sur le plan international, qui cible les citoyens de différentes catégories d'âge ayant besoin d'accompagnement.

La région Tanger-Tétouan-Al Hoceima a enregistré des taux de réalisation très importants et très élevés par rapport aux autres régions, a-t-il précisé, rappelant que des milliers de projets ont été achevés au niveau national depuis le lancement de la phase III de l'Initiative.

Cette rencontre vise à présenter, notamment aux nouveaux membres des comités locaux, provinciaux et régionaux de développement humain, les piliers et les objectifs de la phase III de l'INDH, en particulier en termes de consolidation des acquis des phases I et II, et de lancement de nouveaux programmes liés à l'inclusion des jeunes dans la vie publique et économique, ainsi que l'impulsion du capital humain, considérés comme des projets importants et essentiels pour les générations futures, a ajouté M. Dardouri.

La rencontre a aussi pour but de présenter la démarche de travail adoptée, étant donné que l'INDH s'appuie sur une gouvernance renouvelée, qui comprend non seulement les cadres administratifs et les élus, mais implique également les acteurs de la société civile à même de proposer des idées et de l'aide, a-t-il poursuivi, s'arrêtant dans ce sens sur les nouvelles normes de suivi, d'évaluation et de mesure de l'impact des projets sur les catégories cibles, en plus d'examiner les réalisations accomplies, de veiller sur les normes de qualité, de coût et de délai d'exécution, et d'écouter l'ensemble des intervenants dans les projets INDH de la région.

Pour sa part, M. Mhidia a souligné que cette rencontre vise à s'arrêter sur les réalisations de la phase III de l'INDH, qui repose sur 4 programmes principaux relatifs au rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base, l'accompagnement des personnes en situation de précarité, l'amélioration du revenu et l'inclusion économique des jeunes, ainsi que l'impulsion du capital humain des générations montantes.

Cette phase s'est basée sur une approche participative, qui consacre l'égalité des chances entre les différentes couches de la société, et une approche territoriale veillant sur la complémentarité, la planification pluriannuelle et la convergence avec les autres programmes, a-t-il dit.

Au niveau de la région, le Wali a précisé qu'entre 2019 et 2021, 857 projets ont été programmés avec une enveloppe budgétaire de plus de 979 millions de dirhams, dont le taux de réalisation dépasse les 91%, estimant qu'il s'agit d'un taux très positif et honorable, et de projets importants ayant bénéficié à plus d'un million de personnes, majoritairement en milieu rural, ou parmi les catégories en situation précaire, les jeunes chômeurs et les enfants en âge de scolarisation.

Par ailleurs, cette rencontre a été marquée par une présentation sur les piliers, programmes et objectifs de la troisième phase de l'INDH, ainsi que le bilan des réalisations entre 2019 et 2021, qui a dépassé plus de 14.200 projets avec une enveloppe budgétaire de plus de 10 milliards de dirhams, en plus d'un deuxième exposé sur le bilan détaillé des réalisations des préfectures et provinces de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.