Algérie: Covid-19 - Intensifier les efforts pour parachever l'année universitaire

Alger — Le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Nourredine Ghouali, a affirmé, jeudi à Alger, la nécessité d'intensifier les efforts pour parachever l'année universitaire 2021-2022, à travers "le respect rigoureux" du protocole sanitaire et pédagogique en cette conjoncture sanitaire spéciale.

Lors d'une réunion de coordination consacrée à l'amélioration des prestations universitaires, tenue en présence de 15 directeurs des œuvres universitaires à travers le pays, M. Ghouali a mis en avant "l'importance d'intensifier les efforts pour parachever l'année universitaire 2021-2022 en cette conjoncture sanitaire spécial".

Il a relevé, à cet égard, l'impératif de se conformer et de respecter rigoureusement le protocole sanitaire et pédagogique et toutes les mesures sanitaires prises dans ce sens, lit-on dans un communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

A cet effet, M. Ghouali a plaidé pour "la poursuite des campagnes de sensibilisation en faveur de la communauté universitaire, notamment les étudiants, en les incitant à la vaccination qui demeure l'option idoine pour faire face à la pandémie", ajoute le communiqué.

Par ailleurs, M. Ghouali a appelé les responsables des œuvres universitaires à "ouvrir les portes du dialogue et de consultation avec tous les acteurs universitaires, en tête desquels les organisations syndicales et les associations estudiantines agréés".

En marge de cette rencontre, le deuxième quotas des ambulances regroupant 15 véhicules équipés de matériel médical a été distribué au profit de 15 directions des œuvres universitaires à travers le pays, dont les wilayas du Sud.

Selon la même source, cette opération est la deuxième du genre après la première qui a vu la distribution de 30 ambulances au profit de 30 directions des œuvres universitaires à travers le pays.

Le secteur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique devra réceptionner ce nouveau quota "grâce à l'accompagnement du Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, en vue de renforcer les capacités du secteur et de fournir tous les moyens et les équipements pour l'accès des étudiants aux prestations médicales ainsi que la prise en charge sanitaire au niveau des établissements de l'enseignement supérieur".

Selon le communiqué, le secteur "poursuivra ses efforts pour l'amélioration de la gouvernance des œuvres universitaires et les prestations offertes aux étudiants dans tous les domaines, et ce, dans le souci de garantir une vie décente aux étudiants".