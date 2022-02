Congo-Brazzaville: Force publique - La gendarmerie désormais rattachée au ministère de la Sécurité

Le transfert d'autorité entre le ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, et celui de la Sécurité et de l'Ordre public, Raymond Zéphirin Mboulou, a eu lieu le 3 février à Brazzaville. Cet acte traduit dans les faits la loi n°5-2022 du 26 janvier 2022 portant rattachement de la gendarmerie nationale au ministère de la Sécurité et de l'Ordre public.

Le procès-verbal sanctionnant le transfert des compétences de la gendarmerie nationale au ministère de la Sécurité et de l'Ordre public a été signé par Charles Richard Mondjo et Raymond Zéphirin Mboulou, respectivement ministre de la Défense nationale et ministre de la Sécurité et de l'Ordre public, en présence des différentes composantes de la force publique.

L'on se souviendra que c'est lors du Conseil des ministres du 26 mai 2021 que le président de la République, chef suprême des armées, avait décidé du regroupement de la gendarmerie nationale et de la police sous l'autorité du ministère en charge de la Sécurité et de l'Ordre public. L' objectif étant de de renforcer les moyens de lutte contre la délinquance, les violences urbaines et périurbaines ainsi qu' accroître la sécurité de proximité.

Pour ce faire, une démarche a été mise en place conjointement par les deux ministres qui a consisté concomitamment à la mise en place, par note de service n°0253/MDN/MSOP du 9 septembre 2021, d'un groupe de travail interministériel, chargé de la formalisation du transfert organique de la gendarmerie nationale à sa nouvelle structure de tutelle ; et de l'élaboration et la présentation, au Parlement, du projet de loi sur le rattachement de la gendarmerie nationale au ministère chargé de la Sécurité en vue de son adoption.

" Nous avons appliqué les instructions du président de la République. Nous allons continuer à travailler la main dans la main. N'oublions pas que l'une des dispositions de la Constitution de notre pays institue ce qu'on appelle la force publique ; c'est-à-dire la police, la gendarmerie et l'armée ", a déclaré Raymond Zéphirin Mboulou. Il a, par ailleurs, indiqué qu'ils ont toujours travaillé la main dans la main, avec tous ces instruments. " Et donc, pour nous, nous continuerons à travailler dans le cadre de la notion de la force publique ", a-t-il renchéri.

Intervenant à son tour, le ministre Charles Richard Mondjo s'est exprimé en ces termes : " Nous continuerons, dans le cadre du partenariat que nous avons avec le ministère en charge de la Sécurité et de l'Ordre public, à gérer les questions de sécurité, à faire qu'au mieux la gendarmerie retrouve sa place dans ce contexte sécuritaire qui est celui du ministère de la Sécurité et de l'Ordre public ".