Congo-Brazzaville: Humour - Stand-up au féminin le 18 février à l'IFC

Stand-up au féminin est un mélange des spectacles de trois femmes humoristes, à savoir " Focus Norma " de Norma, " Entre l'homme et la femme qui est le plus dangereux " de Prissy la dégammeuse et " Adulte chapitre zéro " de Sylvanie. L'entrée sera gratuite dans le strict respect des mesures barrières.

Le style humoristique nommé " Stand-up " connaît un remarquable essor en Afrique depuis plus d'une décennie. Véritable valeur artistique à travers le continent, il fait connaître chaque jour de nouvelles vocations. En mettant pour la seconde fois les femmes en exergue, cette fois-ci à l'Institut français du Congo (IFC), plusieurs regards féminins se croiseront sur des thèmes répétitifs du quotidien et de la société. Ces femmes partageront humoristiquement leurs expériences personnelles sur la vie de couple et ses à cotés en Afrique, la fin de l'adolescence pour une jeune Africaine et enfin la supériorité sinon la virilité revendiquée de l'homme.

A l'occasion de ce spectacle, un atelier de formation animé par les trois humoristes sera lancé du 14 au 18 février, destiné uniquement aux femmes humoristes sans distinction d'âge. L'atelier se fera sur deux modules : initiation aux principes et écriture du stand-up/ one man show ; interprétation du sketch. Les deux ou trois meilleures humoristes retenues pourront participer à la première partie du spectacle de Norma, Prissy la dégammeuse et Sylvanie.

Qui sont-elles ?

Prissy la dégammeuse : de son vrai nom Ibo Laure Prisca, Prissy est une artiste ivoirienne à multiple facette. Elle est à la fois comédienne, chorégraphe, coiffeuse, designer, humoriste, chroniqueuse et influenceuse web. Elle est auteure de plusieurs œuvres à succès: " ils sont combien dans sa tête ", " Entre l'homme et la femme qui est le plus dangereux ", actrice principale dans la série " Mamie atiéké poisson ". En 2018, Prissy est lauréate du prix " Jeunesse francophone 3535 " dans la catégorie personnalité internet, radio et média et bien d'autres.

Chroniqueuse des émissions, notamment " La matinale " sur fréquence 2, " C'midi " sur la Rt1 et " Prissy en émission " avant son départ en 2020. Depuis, elle est la présentatrice de la célèbre émission à succès " Le chœur des femmes " diffusée sur Canal+ elles. Aujourd'hui, elle fait partie des meilleures influenceuses et comédiennes, mais aussi de la relève des meilleurs comédiens de la Côte-d'Ivoire.

Sylvanie : née en 1996 au Cameroun, Sylvanie Njeng est une jeune humoriste passionnée d'écriture depuis l'école primaire. Elle débute dans la comédie en 2017 en participant à la grande première du festival " Bienvenue au d'ndjoka du kwat. Après avoir gagné la confiance de ses encadreurs, elle assure la première partie de la tournée africaine des spectacles de la femme parfaite. Flirtant avec le théâtre, elle en participe à deux ateliers: " La forêt illuminée " en 2018 et " Nden bobo " en 2019. Fort de toutes ces expériences, elle a participé l'an dernier à la tournée régionale du stand-up au féminin au Mali, au Togo et au Cameroun

Norma : Ou Jeanne Mbenti, est révélée au grand public en 2012 par son rôle d´actrice principale dans le film à succès "Le Blanc d´Eyenga" de Thierry Ntamack. Et pourtant la carrière de cette jeune femme a démarré en 1999. Elle va vite intégrer en 2OO1 l´atelier de musique et enchaîne avec les arts de la scène en 2002. Norma a participé dans plusieurs spectacles, notamment "Retrouvailles bar de chez nous ".

En 2013, elle crée son premier spectacle "Mono au Congo Brazzaville ", avec la mise en scène du Congolais Abdon Fortuné Khoumba. Elle va également remporter le prix du meilleur spectacle avec le spectacle "Kaba Ngondo" (texte et mise en scène de Jonas Embom) qui fait aussi la tournée nationale des centres culturels et alliances français du Cameroun en 2008.