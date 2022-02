Congo-Brazzaville: Diaspora - Forim en mission au pays

Une forte délégation du Forim se rend en République du Congo pour une visite de terrain du 6 au 19 février.

Fort d'un réseau de diasporas solidaires engagées en France et dans leurs pays d'origine, le Forim organise des visites de projets de développement local financés dans le cadre de son programme d'appui aux organisations de solidarité internationale issues de l'Immigration [PRA/OSIM].

En grande partie recouverte de forêt tropicale, la République du Congo dispose d'une des plus vastes zones de tourbières tropicales. Le secteur pétrolier représente plus de la moitié du produit intérieur brut et plus de 80 % des exportations du pays, ce qui le place parmi les dix plus gros producteurs d'Afrique.

Cette mission relève d'une réelle volonté répondant à l'appel à mobilisation de la diaspora congolaise en France lors du déplacement à Paris, en août dernier, du Premier ministre Anatole Collinet Makosso et de sa délégation ministérielle. Elle permettra de visiter sur place l'opportunité pour initier et alimenter une dynamique de dialogue et de collaboration entre la diaspora congolaise et les représentants de l'Etat congolais.

A ce jour, la diaspora congolaise de France, à travers des associations telles que Capcos, ADRNS, SDA, Accroche-toi Kakama ou Diaspora Congo Brazzaville, porte différentes initiatives en réponse et en soutien du développement du pays.

[1] https://www.banquemondiale.org/fr/country/congo/overview#2