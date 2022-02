Congo-Brazzaville: Littérature - Kaba Kadiatou publie " Cœur meurtri "

Dans son roman de cent pages, l'auteure raconte les déboires d'une jeune fille meurtrie par la disparition de son père qu'elle imaginait éternel. Dans le " Cœur meurtri " se mêlent larmes, joie et persévérance. C'est une œuvre à caractère autobiographique.

Paru aux éditions Innov, en 2021, " Cœur meurtri ", tiré d'une histoire réelle, témoigne le lien fort entre l'auteure et son père qu'elle considérait invincible et éternel. L' oeuvre plonge les lecteurs dans un tourbillon d'émotions et de sensations.

L'ouvrage est divisé en cinq grandes parties et subdivisé en quatorze chapitres décrivant la vie d'une famille ordinaire ; des réalités de la vie ; la cruauté de la vie ; la ville de Kankan et les péripéties d'un retour à Conakry.

A travers ce roman, l'auteure rend un grand hommage à son défunt père et peint son propre vécu. Elle était très proche de son père, celui-ci était commerçant au marché de Madina. Kaba Kadiatou a honoré la confiance que lui portait son géniteur car, dit-elle, il avait confiance en elle, son père la soutenait sur toute la ligne, c'était quelqu'un qui se sacrifiait pour ses enfants, et il faut lui rendre ce qui lui appartient. Après sa mort, il fallait relever le défi.

M. Kaba avait une retenue hors pair, il était modeste, ... " Il venait de quitter le marché de Madina, le centre des grandes affaires de la ville où il était commerçant. Lorsque mon jeune frère Aboubacar l'aperçut à l'entrée de la cour, sans attendre le klaxon de sa voiture, il courut et ouvrit le portail. Papa était là. Tout changeait. Sa seule présence donnait un ton nouveau aux conversations, empêchait les écarts de comportement et donnait à chacun le sentiment que tout était désormais possible ", peut-on lire.

Pour l'auteure, toutes les personnes qui ont perdu un être cher peuvent se retrouver à travers ce livre. " Je pleure le chagrin de toutes les jeunes filles privées trop tôt de l'amour de leur père mais qui s'accrochent, déterminées à réussir pour ressusciter l'âme du baobab vaincu par un vent impétueux. Ce livre est un hymne à la vie ", a-t-elle encouragé, tout en partageant la motivation de son écriture. " Si j'ai décidé d'écrire "Cœur meurtri", c'est parce qu'au fond de moi, j'avais mal. J'avais envie vraiment de partager avec les autres mes sensations et mes émotions. L'écriture m'a libérée, elle m'a permis de célébrer mon père comme je l'aurais souhaité... ", s'est réjouie Kaba Kadiatou

Dans la première partie, la vie d'une famille ordinaire, l'auteure décrit la relation qui existe entre le père et ses enfants, tandis que dans les réalités de la vie, c'est dire que l'être humain peut changer en un clin d'œil, un changement brutal peut y arriver.

Kaba Kadiatou est écrivaine, animatrice et journaliste présentatrice à la radiotélévision guinéenne. " Cœur meurtri " est sa première œuvre littéraire.