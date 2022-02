Congo-Kinshasa: Musique - Roga-Roga en concert à Goma

La tradition dite "Bokoko" sera au cœur du concert qui se tiendra à Goma, en République démocratique du Congo (RDC), le 5 février, dans le cadre de la 8e édition du festival Amani. C'est ce qu'a promis l'artiste chanteur congolais, Roga-Roga, sur ses comptes Facebook et Instagram.

Après le Mali, le Tchad, la Côte d'Ivoire et la Guinée, l'artiste congolais Roga-Roga et son orchestre seront sur le podium du festival Amani aux côtés d'autres artistes musiciens comme Robinio Mundibu, Mohabi, Alesh. Pour la star congolaise, c'est la première fois qu'il va se produire dans cette partie de la RDC et il se dit très heureux de le faire. D'où son message aux mélomanes et aux fans via les réseaux sociaux, " Roga-Roga et Extra Musica vous donnent rendez-vous ce 5 février à Goma ".

Avec un répertoire inédit et riche en chansons et danses depuis 1994 à ce jour, Extra Musica entend jouer et danser toute la nuit jusqu'au matin. Pour ce concert, Roga-Roga et ses musiciens et danseurs présenteront à la scène du festival et en exclusivité leur nouvelle danse et chanson "Bokoko" qui défraie actuellement la chronique musicale à travers le continent et même ailleurs. Cette chanson se veut être un modèle de diversité culturelle du continent africain, dont personne ne pourra s'empêcher de bouger le corps au rythme de la batterie typique de ce courant musical accompagné de sa guitare exaltante.

A travers le titre "Bokoko", Roga-Roga souhaite revaloriser l'identité musicale du Congo. Avec des millions de vues sur YouTube, la chanson a déjà remporté trois trophées successifs dont Kundé du leader charismatique de l'Afrique centrale à Ouagadougou, au Burkina Faso ; Prix spécial pour la construction de l'art et des industries créatives au Primud 2021 en Côte d'Ivoire; Prix de la francophonie lors de Lokumu à Kinshasa, en RDC.

Notons que le festival Amani, qui signifie paix en swahili, est un événement culturel visant à promouvoir la paix, la réconciliation, la cohésion et le changement dans la région des Grands Lacs, longtemps endeuillée par des conflits armés. Initié par le foyer culturel de Goma, ce festival souhaite rassembler dans cette capitale du Nord-Kivu les peuples et les artistes de divers horizons afin de " danser pour changer " et de " chanter pour la paix " pendant trois jours. Une manière aussi de renvoyer une autre image de Goma et de l'est de la RDC qui ne sont pas uniquement des terres de guerres, de violences, de pillages, mais surtout de talents et de jeunes engagés pour la promotion de la culture et de la paix.