Congo-Kinshasa: Les immortelles chansons d'Afrique - " Ayant droit " de Wuta Mayi

Avec des compositions de qualités, Wuta Mayi a inscrit son nom dans le gotha musical africain. " Ayant droit ", son titre impérissable, fait partie des œuvres qui ont secoué l'année 1980.

Cette année-là est marquée par trois événements majeurs au sein de l'Ok Jazz. Premièrement, le 24e anniversaire de cet ensemble; deuxièmement, la consécration de Luambo comme Grand Maître de la musique zaïroise par l'Union des musiciens zaïrois; et troisièmement, la création de la maison d'édition " Visa 80 " à Bruxelles par le Grand Maître. Ces trois événements ont donné lieu à la sortie d'un double album référencé FRAN 004/ FRAN 005 dont est issu " Ayant droit ".

Dans un univers dans lequel règnent la jalousie et la médisance, plusieurs couples ont du mal à aller de l'avant. Les amoureux doivent faire fi de ce qu'ils peuvent entendre à leur égard. C'est l'exhortation que l'auteur donne à celles et ceux qui ont connu des expériences malheureuses en amour et qui voient surgir des ex alors qu'elles ou ils sont déjà en couple. " Tina nini basala feti te soki lelo toboyani, elamba ekoka na nzoto ya moninga kolula oh, bazalaka na yo lelo bokabwana mpo nini. Ekomi ngala na ngai bakomi kolanda yo na sima ". En français, " Pourquoi ne fêteront-ils pas si aujourd'hui on venait à se séparer, sache le que l'habit que porte ton prochain est facilement convoité. Hier ils étaient avec toi, pourquoi êtes-vous séparé ? Maintenant que c'est mon tour d'être avec toi, ils se mettent à te suivre ".

Aux détracteurs de leur union, l'auteur utilisera une métaphore pour montrer qu'ils ne pourront pas les séparer : " zamba ebeli moto, baniama ba boyi kokima, babwaki longo masuwa eboyi kosema. Bameki bameli ndobo, bati mitambo libala ezali kaka ".Autrement dit, " La forêt est enflammée mais les animaux refusent de fuir, ils ont jeté l'ancre le navire a refusé d'accoster. Leur canne à pêche a été avalée. Malgré leur piège, le mariage subsiste ".

Ce double album a réuni plusieurs artistes, notamment Ntessa Dalienst, Wuta May, Ndombe, Josky, Diatho et Djoe Mpoyi au chant, Franco, Simaro, Makos et Jery à la guitare. Il compte huit titres : "Propriétaire", "Locataire", "Héritier", "Ayant droit", "Kufwa tangu", "Meka okangama", "Likambo ya moto" et "Banza".

De son vrai nom Gaspard Wutatumba Mayanda, Wuta May, encore appelé Blaise Pascal, est né le 3 août 1949 en République démocratique du Congo. Il débarque dans le monde de la chanson en 1967 dans l'orchestre Jamel Jazz National. En 1968, il intègre l'orchestre Bamboula de Papa Noel. Quelques années après, il est cofondateur de l'orchestre Continental. En 1974, il fait son entrée dans l'Ok Jazz. Vers la moitié des années 1980, il fonde les Quatre étoiles avec Syran Mbenza, Nyboma et Bopol. En 2000, il est membre du groupe Kékélé. Il a, à son actif, sept albums et sept 45 tours.