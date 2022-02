Guinée Bissau: Lendemain de Coup d'Etat manqué - A Ziguinchor, les ressortissants bissau-guinéens entre angoisse et soulagement

Au lendemain du putsch manqué en terre bissau-guinéenne où des détonations ont provoqué la panique chez les populations mardi dernier, des citoyens de ce pays à Ziguinchor ont dit leur profonde inquiétude. Loin de Bissau mais affectés par ces événements, ils se réjouissent toutefois de cette tentative infructueuse qui aurait plongé à nouveau leur patrie dans le chaos.

ZIGUINCHOR- Le mardi dernier, dans l'après-midi, des tirs ont retenti à proximité du Palais à Bissau, où se déroulait un Conseil des ministres extraordinaire présidé par le Président de la République, Umaro Sissoco Embalo en présence de son Premier ministre Nuno Gomes Nabiam et le reste du gouvernement.

Pendant des heures, c'était la confusion à Bissau. De loin, les ressortissants de la Guinée-Bissau à Ziguinchor craignaient le pire. Ils suivaient à la minute l'évolution de cette tentative de coup d'État. Étudiant dans un institut privé, Lairindo Gomes affirme avoir vécu le " pire mardi " de sa vie. Il a appris cette tentative de coup d'État via les réseaux sociaux. Dès l'annonce des tirs nourris non loin des institutions de la République, il a aussitôt pensé que son pays allait connaître à nouveau un renversement de régime et basculer dans le chaos. " Quand j'ai été mis au courant de cette affaire, j'ai contacté un de mes amis sur place. Il m'a confirmé qu'il y a eu effectivement des tirs à l'arme lourde et que tout est confus pour le moment.

J'étais complètement abattu parce que, je pensais à mes parents qui sont sur place et l'ensemble du peuple bissau-guinéen qui vivent dans la peur. A cet instant, on ne savait pas ce qui allait se passé. Car, tout pouvait basculer. J'avais vraiment peur", confie-t-il au " Soleil ". Le putsch manqué, le jeune Lairindo Gomes l'a vécu comme s'il était réellement à Bissau au moment des faits. Il n'a quitté une seule seconde son téléphone. " Je suis loin de Bissau. J'avais mon cellulaire entre mes mains. Je ne cessais d'entrer en contact avec mes amis et parents pour prendre de leurs nouvelles. Ce mardi, j'ai eu la peur de ma vie. Ce coup d'État a échoué et je suis tellement content", renseigne-t-il, affirmant avoir été serein et rassuré lorsqu'il aperçut à la télévision le Chef de l'État en compagnie de quelques membres de son gouvernement. Dès qu'il a appris que le calme est revenu dans la capitale et que le coup d'État a échoué, Lairindo Gomes a estimé qu'il était " tout heureux parce que, notre pays ne doit pas vivre une autre situation de ce genre ".

" J'ai eu peur ma famille et toutes les populations "

De son côté, Sabino Sambu soutient que ses compatriotes qui ne méritent pas de vivre de telles situations ont souffert dans l'après-midi du mardi. Cet autre étudiant qui vit au quartier Soucoupapaye, dans la ville de Ziguinchor depuis deux ans dit regretter les incidents qui ont eu lieu avant-hier dans son pays.

" J'étais tellement découragé et inquiet à la fois. Je pensais que la Guinée-Bissau allait connaître encore un long feuilleton politico-social. Heureusement que les mutins n'ont pas réussi leur coup. Maintenant que, tout est rentré dans l'ordre, je me réjouis du calme qui est revenu dans la capitale. Je sais que nos parents ont vécu une situation très difficile ", se désole Sabino Sambu. Même n'étant pas sur place, il ajoute que tout était confus dans sa tête par moments. " J'ai connu une après-midi très compliquée même si je suis loin de mon pays. Je suis toujours inquiet parce que, je ne sais pas si tout va recommencer un jour ", poursuit M. Sambu. Bissau-guinéen d'origine, Louis Carvalho est né à Saint-Louis, au Nord du Sénégal et fait toutes ses humanités au pays de la " Téranga ".

Aujourd'hui, il réside à Ziguinchor et se rend tous les dix jours dans son pays pour passer du temps avec l'autre partie de sa famille. A l'annonce du coup d'État, il pensait que la Guinée-Bissau allait connaitre à nouveau d'autres pages les plus sombres de son histoire. " Ça fait mal au cœur ", souligne Louis Carvalho. Heureusement dit-il, que son pays a échappé à la guerre comme ce fut le cas en 1998. "L'Afrique doit dépasser ça. Ce mardi, j'ai eu peur pour ma famille et toutes les populations de Bissau.

Ma sœur m'a appelé de son bureau et commencé à pleurer. Je lui ai demandé ne pas sortir et d'y rester pendant un long moment. Je rends grâce à Dieu parce que, le coup d'État n'a pas réussi ", indique Louis Carvalho, invitant tout même le Président de la République à revoir sa politique pour éviter qu'il y ait des frustrations sociales. En revanche, il demande aux Bissau-guinéens d'avoir à leur tour, un esprit de dépassement, de déposer les armes et travailler au développement de ce pays " immensément " riche avec ses nombreuses îles.