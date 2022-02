Afrique: CAN 2021 - Aboubakar et Toko Ekambi, le tandem de feu des Lions Indomptables à l'assaut des Pharaons

L'heure de vérité pour toute une nation. Les 27 millions de camerounais vont vibrer à l'unissons ce jeudi pour les Lions Indomptables qui jouent l'Égypte dans la deuxième demi-finale de la CAN 2021. Pour venir à bout des Pharaons qui autres que le duo d'enfer : Vincent Aboubakar, Karl Toko Ekambi pour faire le job.

La rencontre entre le Cameroun et l'Égypte ce jeudi s'apparente comme une finale avant la lettre. Pour s'offrir une 6 éme étoile, les Lions Indomptables qui évoluent à domicile doivent d'abord franchir l'obstacle égyptien avant de défier en finale, le Sénégal. Cette mission qui s'annonce ardue ne semble pas être impossible surtout avec la présence des deux sérials buteurs des Lions : Vincent Aboubakar, Karl Toko Ekambi.

La complémentarité apparente qui se dégage entre Vincent Aboubakar et Karl Toko Ekambi depuis le début de la CAN 2021 est un atout indéniable pour la sélection camerounaise. Respectivement meilleur et deuxième meilleur buteur de la CAN, Vincent Aboubakar (6buts) et Karl Toko Ekambi (5buts) sont deux attaquants aux flairs aiguisés.

A travers, les fausses pistes, les courses croisées et les décrochages Vincent Aboubakar aspire les défenseurs et libère de l'espace à Toko Ekambi qui ne se fait pas prier pour s'incruster à l'intérieur des défenses. Vif, mobile et percutant, l'attaquant de l'Olympique Lyonnais recherche également constamment, Vincent Aboubakar lorsqu'il se retrouve dans les 16 m 50 offensives. Grâce à leur jeu combiné, aux prises de vitesse, aux débordements balles aux pieds et surtout au jeu en déviation, le tandem de feu de cette CAN va poser d'énorme problème ce jeudi à l'Égypte.