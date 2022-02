Sénégal: Un nouveau guide d'éducation religieuse pour la petite enfance

Dakar — Un guide d'éducation religieuse réalisé par l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits permet d'"harmoniser les pratiques pédagogiques intégrées en la matière", dans les structures de développement intégré de la petite enfance.

"Le guide d'éducation religieuse et tous les autres outils pédagogiques nous permettent de nous conformer aux orientations du système éducatif sénégalais, d'une part, et d'harmoniser les pratiques pédagogiques en matière d'éducation religieuse dans les structures de développement intégré de la petite enfance, d'autre part", a déclaré, jeudi, la directrice générale de ladite agence, Maïmouna Cissokho Khouma.

Maïmouna Cissokho Khouma intervenait lors d'un atelier de validation institutionnelle dudit guide et des cahiers d'activités d'éducation religieuse des structures de développement intégré de la petite enfance.

Elle estime que ces outils permettent d'avoir "une école du milieu, et non une école seulement dans le milieu, car répondant au type de Sénégalais porteur de ses valeurs sociales et religieuses et auquel toute la nation s'identifie".

Mme Khouma considère que l'introduction des activités d'éducation religieuse ou d'éveil religieux constitue "une piste appropriée" pour une mise en adéquation entre l'offre et la demande.

Elle note que "l'Etat du Sénégal a opté pour la diversification des offres de prise en charge de la petite enfance, notamment par l'intégration de l'éducation religieuse".

Dans ce cadre, la priorité est accordée à l'augmentation du nombre d'enseignants en langue arabe et à la formation initiale.

L'accent est aussi selon elle mis sur la mise en adéquation entre l'offre et la demande pour élargir l'accès aux structures en charge de la petite enfance et de l'éducation préscolaire.

"Au moment où l'éducation de base est une préoccupation de base des parents, il était plus que temps d'avoir un guide sur l'éducation religieuse", a quant à lui affirmé le chargé de communication du bureau exécutif des imams du Sénégal, Imam Moctar Ndiaye.

Selon le religieux, l'heure est venue de conjuguer les efforts pour apporter aux enfants une autre éducation religieuse de base.

"Le guide s'inscrit dans la vision systémique de l'éducation nationale au Sénégal", indique un document remis à la presse.

Il est intégré dans la politique de diversification de l'offre et d'élargissement de l'éducation préscolaire et constitue un élément du dispositif pédagogique comprenant des cahiers d'activités et un plan de formation en éducation religieuse dédié aux éducateurs du préscolaire.

Il a pour objectif de contribuer à l'effort d'harmonisation des curricula pour renforcer la qualité de la préparation des enfants de 3 à 5 ans.

"Les activités d'apprentissage et les méthodologies qu'il propose, sont conçues de façon à engager les enfants dans une approche expérientielle au sujet des croyances, valeurs et comportements religieux dans la société", explique-t-on.

Le guide vise aussi à promouvoir, à travers l'éducation religieuse, la conscience d'appartenance à une communauté religieuse intégrée dans une congrégation nationale plurielle.