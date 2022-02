Burkina Faso: Situation nationale - La société civile se concerte

Le conseil régional des organisations de la société civile du Centre s'est réuni, le mercredi 2 février 2022 à Ouagadougou en vue de recueillir les propositions des acteurs sur les futures consultations en cours dans cadre du processus de la transition.

Le chef de l'Etat, Paul-Henri Sandaogo Damiba dans son adresse à la Nation a indiqué qu'aucune couche sociale ne sera laissée en marge dans le nouveau processus de transition au Burkina Faso. En prélude à cette grande rencontre dont le calendrier n'a pas encore été dévoilé, les Organisations de la société civile (OSC) qui entendent participer activement à ce rendez-vous avec des idées et des propositions claires, pour ne plus retomber dans les erreurs du passé, ont entamé les consultations internes. Ce mercredi 2 février 2022, le Conseil régional (CR) des OSC du Centre s'est réuni pour harmoniser les points de vue et leurs attentes avant leurs centralisations au niveau national.

Pour le président du CR/OSC, Léopold Kaboré, il s'agit pour eux, de préparer le bureau national afin qu'il puisse transmettre un contenu qui reflète la vision et les propositions de l'ensemble des structures du pays. Et, " à l'instar de la région du Centre, même si les autres régions n'ont pas le même format que nous avons, ils se concertent également. Et ils vont transmettre incessamment les conclusions au bureau national pour exploitation harmonieuse et transmission à qui de droit ", a indiqué M. Kaboré. Des propositions qui aux dires du président du conseil national des OSC, Jonas Hien, doivent être focalisées sur les mots forts du chef de l'Etat à savoir : la conduite de la transition pacifique et sans entrave, le patriotisme et le désintéressement.

" Nous avons mis l'accent sur ces mots de sorte qu'on ne continue pas de voir la société civile comme un caméléon qui change tout le temps. Mais que cette fois-ci, ceux qui viendraient à vouloir apporter leur contribution à cette transition, sachent qu'ils doivent le faire sur la base du patriotisme et du désintéressement, sans avoir à l'idée que c'est pour être récompensés par la suite ", a-t-il souligné.

Le président national a par ailleurs exhorté l'ensemble des acteurs de la société civile à un effort de discipline, de responsabilité et de promotion de l'image des OSC au cours de ce processus. " Déjà, des citoyens commencent à tomber sur nous à bras raccourcis. Que l'on soit d'accord ou pas, il y a malheureusement une part de vérité dans ce qu'ils disent.

Donc nous devons accepter cette vérité et nous assumer en travaillant de sorte à montrer une autre image des OSC engagées dans une autre transition qui tire les erreurs du passé et qui inspire des bonnes pratiques pour faire en sorte qu'au bilan, on puisse apprécier sans ambages et de façon unanime, la contribution de la société civile à la réussite de la transition ", a précisé M. Hien.