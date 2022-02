Congo-Kinshasa: La Tempête des Tropiques - " Publication de la "feuille de route" de la CENI : Denis Kadima face à 8 contraintes"

Les journaux parus ce vendredi 4 février 2022 à Kinshasa ont consacré une bonne part de leurs papiers sur la publication de la " feuille de route ", la veille par la commission électorale nationale indépendante (CENI).

Pour le président de la CENI, Denis Kadima, cité par la Tempête des Tropiques, la feuille de route n'est pas à confondre avec le calendrier de l'ensemble des élections du pays qui sera publié très prochainement. Il a cependant précisé que la Feuille de route, ainsi rendue publique, comprend les différentes opérations qui vont de 2021 à 2027.

La CENI, à travers son président, indique le journal, a averti sur les contraintes auxquelles il faut vite donner des solutions pour voir le pari de réussir les meilleures élections pour 2023 tenir.

Il y a ainsi 8 contraintes : le retard dans le financement des opérations électorales, la volonté politique, la production à temps des lois essentielles (réforme électorale), la mutualisation des opérations d'identification et de recensement avec l'enrôlement des électeurs qui doit être faite sans lenteur pour respecter le délai constitutionnel.

Les autres contraintes, note-t-il, sont sécuritaires, surtout dans la partie Est du pays où on doit éviter les morts des agents commis au travail de la centrale électorale ; sanitaires avec la pandémie à Coronavirus-19. La mobilisation des millions de personnes pour des opérations électorales risque de poser problème ; ainsi que les contraintes logistiques pour le déploiement des matériels et agents qui doit se faire dans le meilleur délai.

Pour La Prospérité, cette "feuille de route" est un petit pas pour la CENI, mais un grand pas pour l'avenir du Congo démocratique qui tient à tout prix à connaitre son quatrième cycle électoral. Dans la première séquence, explique le quotidien, la CENI dans la période de janvier -février 2022, va procéder au plaidoyer et lobbying auprès des institutions sur sa Feuille de route, l'opération de cartographie des sites opérationnels, l'identification et l'enrôlement des électeurs.

Dans la période de février et mars 2022, poursuit-il, la CENI procédera à la sensibilisation électorale, vulgarisation sur des lois et autres textes. Pour ce qui est de la période allant de juin à juillet 2023, il est prévu l'organisation de l'opération de réception et traitement des candidatures aux scrutins directs, alors qu'au mois d'octobre 2023, interviendra l'organisation des scrutins directs.

La deuxième séquence, renchérit L'Avenir, concerne les élections indirectes des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs, conseillers urbains, maires et leurs adjoints, bourgmestres et leurs adjoints, ainsi que les chefs des secteurs et leurs adjoints. La troisième séquence est celle des activités de pérennisation du processus électoral.

Forum des As, quant à lui, rapporte que la Centrale électorale prévoit l'élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs, le 06 avril prochain, avant d'ajouter que Denis Kadima a précisé que cette feuille de route fera l'objet de mise à jour à l'issue de la tenue d'un cadre de concertations avec les différentes parties prenantes au processus électoral.

AfricaNews révèle que toutes les opérations liées à cette élection vont se dérouler du 3 février, date de la publication du calendrier, au 28 avril

2022, date de l'investiture des gouverneurs et vice-gouverneurs élus, par une ordonnance présidentielle, soit 3 mois des opérations.

Les nouveaux élus pourront alors achever le mandat en cours.

Selon la CENI, conclut le quotidien, la province de l'Ituri n'est pas concernée par cette élection suite à l'état de siège y instaurée par le gouvernement de la République depuis le 03 mai 2021 et prorogé à ce jour.