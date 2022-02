Afrique: CAN 2021 / Mohamed Abdelmonem (Homme du match) - " C'est une victoire pour moi et mes coéquipiers "

Auteur d'une prestation remarquable lors de la victoire aux tirs au but ( 3-1; temps règlementaire 0-0) de l'Egypte face au Cameroun en demi-finale de la CAN 2021 ce jeudi, Mohamed Abdelmonem a été élu l'Homme du match. Le défenseur de 23 ans est revenu sur la rencontre dans les propos recueillis par Dounia MESLI d'Africatopsports.

" Dieu merci j'en suis fier (de la récompense individuelle). C'est une victoire pour moi et mes coéquipiers. Nous espérons bien avancer et aller jusqu'au bout. C'était très difficile d'affronter le Cameroun sur son territoire, nous avons joué 120 minutes sans marquer, ils voulaient marquer et nous aussi. Ils ont essayé de conserver le ballon et nous avons pris ça de manière positive. Nous avons de grands joueurs et nous sommes habitués à la pression. Dieu merci pour les TAB nous avons été en réussite, nous nous sommes entraînés à cela. Pour moi c'est une première, et depuis hier je m'apprêtais ", a-t-il déclaré.