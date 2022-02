Cote d'Ivoire: Livre / Dédicace "Un oiseau dans l'orage" - Jade, symbole de résilience et d'espérance

A la naissance déjà, Jade est frappée par le malheur. Son géniteur refuse de reconnaître la paternité. Dès lors, comme marquée dans l'âme par le sceau du malheur, toute sa vie connaît une succession d'épreuves difficiles.

Bébé, elle est arrachée de l'affection de sa mère. Elle est reconnue plus tard par son père qui décède à la suite d'un tragique accident de la circulation. Sa meilleure amie, son refuge de joie, décède par la suite. Entre méchanceté de sa belle-mère, vente d'oranges, viol et persécution, la vie de Jade est chaotique. Elle vit le martyre. Mais sa foi en la vie et en Dieu, sa combativité, sa persévérance et sa résilience ont fini par avoir raison du malheur. Ainsi peut-on traduire la trame qui sous-tend l'écriture du roman "Un oiseau dans l'orage" de Michelle Djédjé.

Pour présenter officiellement son livre, l'auteure était en dédicace, le 2 février, à l'amphithéâtre de l'Hôtel Ivotel au Plateau. " Nous côtoyons la douleur au quotidien. Épuisée, les yeux rivés vers le ciel, nous essayons d'étouffer notre chagrin et faire semblant que tout va bien. Nous étions tellement habituée à faire des cauchemars que rêver était devenu un luxe inaccessible. La vie est un chemin de croix. Un chemin sur lequel chacun doit apprendre à écrire son histoire sur des pages parfois tachées de sueurs, de larmes et de sang. En chacun de nous se trouve une Jade, le personnage principal du livre. A travers elle, je voudrais dire à toutes ces personnes qui baignent dans l'orage des vicissitudes de la vie que quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever ", a motivé l'auteure de ce roman de 84 pages édité en 2021 par les Éditions Jacques Trouillot.

Parrain de la cérémonie de dédicace, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre N'Gou Dimba, n'a pas caché sa joie d'être présent. Lui aussi a retrouvé un peu de Jade en lui. " Cet ouvrage est plus qu'une simple lecture. C'est une exhortation au courage, à la persévérance et à la résilience face aux orages de nos vies. Les expériences douloureuses ne sont pas une malédiction comme beaucoup de jeunes aujourd'hui le pensent. Bien au contraire, elles conduisent à un meilleur apprentissage de la vie.

Pour moi, les difficultés sont des opportunités pour se forger dans la vie. On en sort toujours avec des stigmates certes, mais le mérite qu'on aura, c'est qu'à la fin, nous soyons enseignés de ce que nous avons souffert. Ma vie est un témoignage de cette réalité. Je me suis permis de montrer ma photo du CM2 à quelques amis qui étaient bien étonnés. Personne à cette époque ne pouvait imaginer que je serai aujourd'hui ministre de la République. Je suis né au village sous des bananiers, j'ai connu les pires difficultés dans mon parcours, mais très tôt, j'ai compris que ces difficultés étaient pour moi une opportunité et que le travail était la seule arme que j'avais pour réussir dans la vie ", a-t-il témoigné.

Titulaire d'un DEA en Sociologie à l'Université Félix Houphouët-Boigny et d'un DESS en management et gestion des ressources humaines, l'auteure de "Un oiseau dans l'orage", Michelle Djédjé, a exercé le métier des ressources humaines pendant une dizaine d'années en Côte d'Ivoire avant de s'installer au Canada dans la province d'Alberta où elle fait du bénévolat dans les écoles francophones d'Edmonton.