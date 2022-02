Cote d'Ivoire: Obsèques - La dépouille de Laurent Dona-Fologo arrive aujourd'hui à Sinématiali et à Péguékaha

Le chef-lieu de département Sinématiali et Péguékaha, village natal de Laurent Dona-Fologo, accueillent, aujourd'hui, la dépouille du proche collaborateur de feu le Président Félix Houphouët-Boigny décédé vendredi 5 février 2021, à 82 ans. Selon le comité d'organisation des obsèques, de l'aéroport de Korhogo, le cortège funèbre mettra le cap sur Sinématiali. Ici, il est prévu un tour d'honneur qui sera ponctué de trois escales : Topidala, paroisse Sainte Odile et la résidence du défunt à Sinématiali. Ensuite, la dépouille sera conduite à Péguékaha. Le programme de demain sera marqué par une messe de requiem à Péguékaha, suivie de l'inhumation dans la stricte intimité familiale. Et ce même jour à 15 h, débuteront les funérailles traditionnelles, toujours à Péguékaha.

Dimanche 6 février, pendant que les funérailles traditionnelles continuent, une messe d'action de grâce aura lieu à la paroisse Sainte Odile de Sinématiali. Le lundi 7 février sera exclusivement réservé au Poro, une danse sacrée. Mais avant toutes ces étapes, une journée d'hommage à Laurent Dona-Fologo a été organisée, hier, par la Mutuelle de développement du village de Péguékaha. Partis de Bahouakaha, chef-lieu de sous-préfecture, les marcheurs ont parcouru près d'un kilomètre pour se rendre au domicile du défunt. Ils étaient accompagnés de la danse des forgerons qu'aimait tant Fologo. Au terme de cette marche, le président de la mutuelle, Soro Nahouaga, a souligné qu'il s'agit de rendre hommage à Laurent Dona-Fologo pour tout ce qu'il a fait pour Péguékaha : électricité, eau potable à travers la construction d'un château d'eau, école maternelle, école primaire, centre de santé, etc.

Selon lui, " Fologo aimait prôner la cohésion, la paix dans le village de Péguékaha ".

Soro Doplé, un autre cadre de Péguékaha, retient de Fologo, " une grande personnalité qui a servi l'État de Côte d'Ivoire, qui s'est occupé de la population de Péguékaha et a contribué au développement dudit village et même au-delà, la sous-préfecture de Sinématiali ". Il reconnaît que sa disparition " laisse un grand vide à combler ". Abondant dans le même sens, Soro Nanhoua, un autre cadre de Péguékaha, s'est attardé sur la générosité légendaire de Laurent Dona-Fologo. C'est un homme, a-t-il rappelé, " qui aimait son village et son prochain ". Aussi, prie-t-il le Tout-Puissant de lui pardonner ses fautes et de le garder auprès de Lui. Les populations de Sinématiali attendent, en pleurs, l'ultime voyage de leur fils, un pilier du département et de la Côte d'Ivoire, sur la terre de ses ancêtres.