Afrique: CAN 2021 - L'Égypte endeuille le Cameroun et rejoint le Sénégal

La terre a tremblé, hier, à Yaoundé. Dans les gradins, ils sont nombreux à ne pas réussir à contenir leurs larmes. Certains en sanglots et les plus durs, scotchés à leur siège. Le décor n'est pas du tout beau. Sur le chemin de retour, la ferveur de la journée a fait place à un grand silence. A peine si on adressait un mot à son voisin... Les Lions Indomptables viennent d'être capturés par les Pharaons d'Égypte, après l'épreuve fatidique des tirs aux buts (1 tab- 3). Au terme du temps règlementaire, aucune des deux équipes n'avait réussi à trouver la faille chez son vis-à-vis. La bataille fut rude, atroce. Comme celle que ces mêmes Pharaons avaient livrée contre la Côte d'Ivoire, en quarts de finale à Japoma.

Ainsi, le Cameroun, pays organisateur de la Coupe d'Afrique des nations, est sorti de sa Can par l'Égypte. Des Pharaons qui, au terme d'un match longtemps fermé, se sont montrés plus solides, portés par un grand gardien de but, Abou Gabal alias Gabaski. Surtout lors de la séance de tirs au but. L'Égypte disputera, dimanche, la 13e finale de son histoire à la Coupe d'Afrique des nations, face au Sénégal. Poussés par leur public, les Camerounais avaient pourtant montré les meilleures intentions en début de match. Après un quart d'heure de jeu, la possession était en faveur des Lions Indomptables (57 %). Il y avait même eu un premier frisson à l'arrière-garde égyptienne. Sur un corner, Michael Ngadeu place une tête puissante qui trouve l'arrête de Gabaski. Vincent Aboubakar avait suivi et repris du bout du pied, mais le tir fut dévié en corner par Omar Kamal (19e). Sur l'action qui suit, la panique est encore totale dans la défense des Pharaons, avec une nouvelle tentative de Ngadeu (20e) qui est finalement repoussée.

L'Égypte s'en sort bien. Les hommes d'António Conceição montaient en puissance, mais manquaient terriblement de précision dans le dernier geste, à l'instar de Karl Toko Ekambi devant Gabaski (32e). La deuxième partie de la rencontre connaît beaucoup de remplacements de part et d'autre. Sans que l'une des deux équipes parvienne à se démarquer. Les deux fois quinze minutes de prolongation n'ont également rien changé. Et aux tirs aux buts, c'est l'Égypte qui l'emporte grâce à deux tirs arrêtés par Gabaski et un dernier tir manqué par Njié. Les Lions Indomptables sont éliminés de leur Can et joueront pour la troisième place contre le Burkina Faso, samedi. Tandis que le Sénégal se fera le plaisir de recevoir l'Égypte pour l'apothéose .

ENVOYE SPECIAL