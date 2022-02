Afrique: CAN 2021 - "il pense ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut ", Toko-Ekambi répond à Vincent Aboubakar

Karl Toko-Ekambi a exprimé sa déception tout répondant à Vincent Aboubakar qui avait été très critique envers ses coéquipiers.

L'Egypte a assuré sa qualification pour la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2022, après avoir battu le Cameroun, pays organisateur, aux tirs au but (3-1), après la fin du temps réglementaire sur une parité vierge. Le score final reflète parfaitement la physionomie de cette rencontre, particulièrement fermée et pauvre en spectacle. Vincent Aboubakar était inconsolable après l'élimination des Lions indomptables. Le capitaine du Cameroun estime en effet que ses coéquipiers n'ont pas joué la carte collective face aux Pharaons de Mo Salah.

Appelé à donner son commentaire sur les propos de son capitaine, Karl Toko-Ekambi a répondu cash : "il pense ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut. Je ne vais pas polémiquer sur ça. Je félicite l'équipe. On a essayé de marquer, mais on n'a pas réussi. Le football, c'est comme ça. Le penalty, c'est soit tu marques, soit tu rates. Il faut avoir le courage de tirer. On a fait ce qu'on pouvait pour aller le plus loin possible. Il reste le match pour la troisième place. On va essayer de bien le préparer."