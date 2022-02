Cote d'Ivoire: Résilience face à la Covid-19 - Kandia Camara partage l'expérience ivoirienne à la tribune de l'Ua

La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Kandia Camara s'est prononcée, hier, sur la stratégie mise en œuvre par la Côte d'Ivoire pour lutter efficacement contre la Covid-19. Ce, à la faveur de la 40e session du Conseil exécutif de l'Union africaine qui se tient en prélude à la 35e session de la conférence des Chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, les 5 et 6 février. Au cours de sa prise de parole, la ministre d'État " a invité les États membres à se conformer aux dispositions du prélèvement communautaire de l'Ua ; à privilégier une solution consensuelle sur la question de la revue des salaires ; à soutenir la position du Sénégal et de l'Ouganda, relativement au paiement des arriérés dus aux États membres, dans le cadre des opérations de maintien de la paix", indique une note officielle des Affaires étrangères.

Par ailleurs, elle a annoncé que la Côte d'Ivoire vient de franchir le seuil de huit millions de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid, sur une population cible de 14,5 millions d'habitants. "Au regard de leur pertinence et de l'urgence des attentes des populations, nous soutenons toutes les recommandations contenues dans le rapport, en particulier celles relatives à la mise en place d'institutions financières africaines, au renforcement des infrastructures socio-économiques de qualité", a fait remarquer la ministre d'État. Elle a ensuite souligné que la Côte d'Ivoire "continuera à apporter son soutien à la Commission de l'Union africaine et au Cdc-Afrique pour leurs actions en faveur d'un continent plus résilient et plus fort face à la pandémie de la Covid-19 et pour un développement économique durable". Il faut noter qu'à cette rencontre, a été présenté un rapport qui présente l'évaluation de la situation et de l'impact socioéconomique de la pandémie sur les pays africains. Naturellement, ce document propose des actions stratégiques pour aider les États membres de l'Ua à parvenir à une reprise économique forte, résiliente et durable.

"Ce rapport invite les décideurs africains à accélérer un programme de réforme continental plus large afin de faciliter la reprise après la crise économique causée par la pandémie de COVID-19 et de construire des économies plus diversifiées et plus résistantes", assure le communiqué.

Par ailleurs, la cheffe de la diplomatie ivoirienne a annoncé également la tenue en Côte d'Ivoire de la 15e Conférence des Parties (COP15) à la Convention des Nations unies sur la Lutte contre la désertification, qui se tiendra du 9 au 20 mai 2022 à Abidjan, en présence de près de 5000 délégués, 1000 experts et 200 organisations.