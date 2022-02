Cote d'Ivoire: Urbanisme et habitat - La Côte d'Ivoire veut renforcer sa coopération avec l'Égypte

Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Koné, effectue depuis le 2 février, une visite de travail en République arabe d'Égypte.

Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné Koné, conduit, depuis le 2 février, une mission de coopération et d'imprégnation sur la politique urbaine et de logements sociaux en République arabe d'Égypte, à l'invitation de son homologue égyptien, Assem Al-Gazzar, ministre du Logement et des Agglomérations urbaines.

Cette visite de travail vise à mieux s'imprégner des politiques de développement urbain conduit par le gouvernement égyptien et à envisager les possibilités de renforcement de la coopération entre les deux États en matière d'urbanisme et d'habitat.

La première journée de cette importante mission, c'est-à-dire le 2 février, a permis à la délégation ivoirienne de visiter le chantier de la nouvelle capitale en construction à 50 km du Caire, sur une superficie d'environ 170 000 ha, devant accueillir, à terme, environ 6,5 millions de personnes.

Cette ville nouvelle regroupera toutes les institutions du pays, les ministères, le palais du gouvernement ainsi que des logements, des hôtels, des centres commerciaux et des équipements sociaux collectifs de proximité. Ce projet estimé à environ 45 milliards de dollars, soit 24 750 milliards de FCfa, se présente comme le plus grand chantier en activité sur le continent africain.

La journée s'est poursuivie par une séance de travail avec l'Union africaine des entreprises de construction représentée par son président, Hassan Abdel Aziz. Cette organisation, qui regroupe environ 3 000 entreprises, a été créée en vue de fédérer et de contribuer à accroître les compétences et les performances des entreprises africaines opérant dans le secteur de la construction. Cette rencontre a été l'occasion pour Bruno Koné de présenter les nombreuses opportunités d'investissements qu'offre la Côte d'Ivoire dans les domaines de la construction et du logement.

Il a, par ailleurs, invité l'organisation à conduire le plus rapidement possible une mission de prospection en Côte d'Ivoire, en vue d'apprécier ces opportunités et d'exporter son savoir-faire dans la réalisation de projets structurants sur les bords de la lagune Ébrié. La visite de travail qui prend fin aujourd'hui s'est poursuivie, hier, par des rencontres avec plusieurs sociétés de construction égyptiennes .