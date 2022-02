Afrique: CAN 2021 - " Chacun pense à lui ", le coup de gueule de Vincent Aboubakar qui fustige l'individualisme de son équipe

A l'issue de la rencontre face à l'Égypte, Vincent Aboubakar n'a pas été tendre envers ses coéquipiers.

Le Cameroun a été éliminé en demi-finale de la CAN 2021. Comme en 1972, les Lions indomptables s'arrêtent en demi-finale d'une Coupe d'Afrique qu'ils organisent. L'Egypte file en finale après s'être imposé aux tirs au but (0-0, TAB 3-1). Après l'élimination en demi-finale de la CAN, le capitaine de l'équipe nationale du Cameroun s'est exprimé au micro de Canal +. Vincent Aboubakar en a profité pour se lâcher sur ses coéquipiers.

" C'est une grosse déception. La CAN est organisée au Cameroun. Malheureusement, on s'est fait éliminer en demi-finale. Dans le football, ça paye cash. On a une grosse équipe. Chaque fois qu'on joue collectif, on gagne toujours. Aujourd'hui, chacun voulait montrer ce dont il est capable. Du moment que chacun veut faire ce qu'il veut, on passe à côté. Le résultat est là aujourd'hui. Chacun pense à lui et ça nique tout. "