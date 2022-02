Afrique: Zone Ocde - L'inflation atteint son plus haut niveau en décembre 2021 avec 6,6%

L'inflation dans la zone Ocde a augmenté pour atteindre 6,6% en glissement annuel en décembre 2021, après 5,9% en novembre et seulement 1,2% en décembre 2020.

Selon un communiqué de presse, il s'agit ainsi du taux d'inflation le plus élevé depuis juillet 1991. Cette augmentation, ajoute la même source, est due en partie à une forte hausse de l'inflation en glissement annuel en Turquie (36,1% en décembre, après 21,3% en novembre). Sans la Turquie, l'inflation dans la zone Ocde aurait augmenté plus modérément (à 5,6 %, après 5,3 % en novembre.

Entre décembre 2020 et décembre 2021, les prix de l'énergie dans la zone Ocde ont augmenté de 25,6%. C'est un peu moins qu'entre novembre 2020 et novembre 2021 (27,6%), mais beaucoup plus qu'entre décembre 2019 et décembre 2020 (4,2%). L'inflation des prix de l'alimentation dans la zone Ocde a également augmenté pour atteindre 6,8% en décembre, après 5,5% en novembre et 3,2% en décembre 2020.

Même hors alimentation et énergie, l'inflation de la zone Ocde en glissement annuel a fortement augmenté pour atteindre 4,6%, après 3,9% en novembre. Elle a contribué de manière significative à l'inflation totale dans plusieurs grandes économies.

Sur l'ensemble de l'année 2021, l'inflation dans la zone Ocde, précise-t-on, a atteint 4,0 %, après 1,4 % en 2020, soit le taux annuel d'inflation le plus élevé depuis 2000. Les prix de l'énergie ont augmenté de 15,4 %. Il s'agit de la plus forte hausse des prix de l'énergie depuis 1981. À titre de comparaison, ils avaient reculé de 6,5 % en 2020. Hors alimentation et énergie, l'inflation annuelle a également augmenté pour atteindre 2,9 %, après 1,8 % en 2020.

En collaboration avec plus de 100 pays, l'Ocde est un forum mondial qui encourage les politiques visant à préserver la liberté individuelle et à améliorer le bien-être économique et social des populations du monde entier.