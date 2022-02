Cote d'Ivoire: Centres sociaux ivoiriens - Bientôt un manuel de procédures opérationnelles

Expertise France avec l'appui financier de la Délégation de l'Union européenne a organisé un atelier de réflexion en vue de l'élaboration d'un manuel de procédures opérationnelles des centres sociaux.

Simple et précis, ce document est élaboré dans le but d'harmoniser les procédures utilisées par les professionnels des centres sociaux. Il a été rédigé lors d'un atelier organisé, le 26 janvier au Plateau par la coordination de la direction des actions sociales du Secrétariat d'État à la protection sociale et des représentants du ministère de la Femme, de la famille et de l'enfant.

À travers cette procédure, le gouvernement veut poursuivre les efforts d'amélioration de l'offre de services sociaux pour obtenir une meilleure synergie des acteurs afin de consolider, amplifier et rendre visible la démarche auprès d'une population en attente d'aide, d'appui, conseil, accompagnement et faire face aux chocs et crises comme celle de la Covid-19.

L'édition de ce manuel fait suite au diagnostic du fonctionnement organisationnel du centre social diligenté. Afin d'apprécier les capacités des centres sociaux, assurer leurs missions et identifier les besoins de renforcement pour améliorer la qualité des services à la population.

Ainsi, sur le plan méthodologique, quatre centres situés en secteur périurbain ont été sélectionnés par les ministères concernés pour être le support de ce diagnostic dont trois centres sociaux gérés par le ministère de l'Emploi et de la protection sociale et un centre au sein d'un complexe socio-éducatif géré par le ministère de la Femme, de la famille et de l'enfant.

Le centre social en Côte d'Ivoire est le guichet de proximité ouvert à toute personne qui se trouve en situation de pauvreté ou de vulnérabilité; le promoteur des actions de cohésion sociale ; le pivot du déploiement des programmes sociaux non contributifs et un acteur majeur de l'inclusion productive.

Afin d'arriver à cette meilleure connaissance des centres sociaux, la Secrétaire d'État chargée de la Protection sociale, Clarisse Slaha Kayo Mahi a axé ses futures actions autour de la valorisation des centres sociaux, leur repositionnement afin de mieux orienter et aider les populations vulnérables. La première étape annoncée dans ce plan d'actions est la réhabilitation et la construction de centres sociaux. La Côte d'Ivoire Solidaire, c'est aussi celle qui aide les populations vulnérables en restant à leur écoute.