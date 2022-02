Cote d'Ivoire: Dédicace de livre - Cissé Ibrahima Bacongo dit sa part de vérité sur les crises ivoiriennes

C'est avec " Alassane Ouattara, une vie singulière " que Cissé Ibrahima Bacongo a signé son entrée dans le milieu de la littérature en 2009. 13 ans après, il publie simultanément aux éditions Nei Ceda, les tomes 1 et 2 de "Si c'était à refaire... Chroniques d'un parcours". La cérémonie de présentation officielle des deux ouvrages qui s'est tenue hier au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire a réuni du beau monde.

Outre les ministres Mamadou Touré, Harlette Badou N'Guessan Kouamé et le secrétaire d'État Brice Kouamé, plusieurs personnes issues de toutes les strates de la société ivoirienne sont venues prendre part à l'évènement. Présentant ces deux livres, Cissé Ibrahima Bacongo dans son propos liminaire a indiqué qu'il a publié " de nombreuses chroniques pendant deux décennies en vue de former, d'informer et de contribuer à l'éveil des consciences sur le fond du combat que nous avons mené de façon éperdue et sans calcul en vue de voir la Côte d'Ivoire devenir ce qu'elle n'aura jamais dû cesser d'être. C'est-à-dire une terre d'espérance". " Si c'était à refaire...Chronique d'un parcours " est donc la compilation de 147 chroniques publiées dans différents organes de presse et subdivisées en plusieurs thématiques en suivant une chronologie des faits.

Ces deux livres constituent la fresque de l'auteur sur les décennies de crises qu'a traversées la Côte d'Ivoire. Cissé Ibrahima Bacongo, par-delà l'introspection nécessaire pour relever la dignité de cette chère Côte d'Ivoire comme le chante si bien l'hymne national, a décidé de nous présenter les chroniques d'un parcours dans une narration dont le rythme effréné donne son souffle et son esthétique à l'ensemble des deux ouvrages. De sa plume originale, imagée, percutante et engagée, Cissé Ibrahima Bacongo revient sur ce qui, de son point de vue, est à l'origine des cahots du corps politique.

À l'œil du militant, il joint celui de l'intellectuel, capable de recul pour porter une analyse froide et lucide sur les évènements. Grand témoin de l'ascension de son parti politique, le Rassemblement des républicains (Rdr) au pouvoir, il en retrace les aventures et les tribulations. Comme dans une diapositive, Cissé Ibrahima Bacongo nous fait revivre ou plutôt plonger dans l'histoire politique de ces trois dernières décennies.

Ce livre réunit tout à la fois la rigueur documentaire de l'essai, le parti pris assumé de la chronique et les accents lyriques du récit. De ses " Chroniques ", l'auteur en fait un exercice de style, un art de tendre un miroir à ses contemporains pour leur permettre de voir au-delà de ce qui leur est présenté. Préfacé par Ibrahim Sy Savané, ce livre selon l'auteur n'a pas la vocation d'être lu in extenso du début à la fin d'une traite. On peut en faire une lecture butineuse, piocher ici et là au gré de l'intérêt que présente pour soi telle ou telle thématique abordée. "

J'espère que cette œuvre va aider à la cohésion sociale parce que ces chroniques permettent de comprendre les différentes causes des crises que notre pays a traversées et d'éviter la récidive ", a dit Cissé Ibrahima Bacongo. Tel un bretteur, l'auteur a invité dans l'arène cognitive ses éventuels contradicteurs en ces mots : " Je souhaite que de nombreux témoignages viennent réfuter, contester, tenter de déconstruire ce que ma plume a pu écrire au regard des faits dont j'ai été témoin ". Les tomes 1 et 2 de "Si c'était à refaire... Chroniques d'un parcours" de Cissé Ibrahima Bacongo font indéniablement partie des ouvrages essentiels pour comprendre les crises qui ont secoué la Côte d'Ivoire .moriba sanogo