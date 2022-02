Cote d'Ivoire: Les fidèles musulmans invités à vivre comme le prophète

Les fidèles musulmans venus de tous horizons ont vécu la 14e édition du giga Maoulid dans la prière et dans les pas du Prophète Mohammad. C'était le 30 janvier, au cours du giga meeting organisé au Parc des sports de Treichville, par le Groupe de réflexion islamique spirituel et exotérique (Grise) dirigé par le guide Cheick Malick Konaté. Le thème de cette édition s'articulait autour de la dimension spirituelle du Prophète Mohammad (paix et salut de Dieu sur lui).

A cet effet, Cheick Malick Konaté a invité les musulmans à marcher selon les principes du Coran et à vivre dans les pas du Prophète Mohammad (PSL), à le prendre pour modèle afin de bénéficier de la grâce divine. " Quand on parle de la vie du prophète, il y a la dimension la plus simple, qui consiste en la réalisation de tout ce que dit le messager. Son comportement reflétait le Coran. Comme illustration, depuis le berceau du prophète, jusqu'à sa mort, il n'a jamais menti ".

Selon lui, toute la jeunesse musulmane rassemblée en ce lieu pour entendre le message brûle d'amour pour le prophète. En plus du volet spirituel, le guide musulman a invité les fidèles au respect des règles et à poser des actes citoyens. " Frères et sœurs, je vous invite à vous faire vacciner contre le coronavirus. C'est une réalité. Celui qui n'est pas vacciné et qui meurt de la maladie sera le seul comptable de sa mort ", a-t-il averti. Avant de se pencher sur l'immigration clandestine. Selon lui, "c'est le chemin qui conduit à la mort ", a-t-il prévenu. Aussi, leur a-t-il montré les prières et incantations qu'il faut faire pour se sortir des situations difficiles.

A sa suite, El hadj Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams (Cosim), s'est félicité d'avoir participé à une rencontre de prière organisée en l'honneur du meilleur des messagers, le Prophète Mohammad (PSL). Il a remercié tout particulièrement la jeunesse qui a répondu massivement à l'appel du Cheick. Non sans oublier le guide du Grise, pour sa contribution à l'encadrement spirituel de la jeunesse. Sidiki Konaté, président du comité d'organisation du 14e giga Maoulid, a remercié les membres du gouvernement présents à cette rencontre hautement spirituelle. Le ministre Adama Camara a, quant à lui, appelé à prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Les prochains rendez-vous du giga Maoulid seront organisés très bientôt à Bouaké, Korhogo et Bobo-Dioulasso au Burkina Faso.Ange Martial EHOURADE