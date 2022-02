Madagascar: Cyclone tropical intense Batsirai - Impact aux alentours de Mahanoro

Le système a connu un ralentissement majeur durant les dernières 24 heures selon les prévisions de la direction générale de la météorologie du pays. Le voile se lève de plus en plus sur la zone où le cyclone tropical intense devrait toucher terre.

" À 18 heures locales, le centre du cyclone tropical intense Batsirai a été localisé à peu près 630 km à l'Est de Vatomandry. Le système s'accompagne d'un vent moyen de 165 km/h et des rafales allant jusqu'à 235 km/h. Le cyclone tropical Batsirai poursuit une trajectoire vers l'Ouest avec une vitesse de 7 km/h ". Ce sont les prévisions données par un technicien de la direction générale de la météorologie (DGM) joint au téléphone hier. Selon notre source, le système a connu un certain ralentissement ces dernières 24 heures par comparaison aux données recueillies durant son évolution.

La DGM ne prévoit donc pas de changement majeur dans les prévisions. Aucun risque d'évitement ne serait plus possible pour Madagascar. " La zone d'impact est comprise entre Vatomandry et Mananjary dans la matinée du samedi 5 février 2022. Le centre du cyclone devrait plus précisément toucher terre aux alentours de Mahanoro entre 8 heures et midi locales ", interpelle le technicien du service de la météo. Notre source de renchérir que " l'atterrissage devrait se faire au stade de cyclone tropical intense ".

1ers effets. Profitant de l'entretien, le technicien du service de la météo du pays fait savoir que le centre est prévu pénétrer les côtes le samedi entre 8 heures et midi locales. Tandis que les vents, nuages et fortes pluies qui s'accompagnent du cyclone ont déjà commencé à perturber le temps qui fait à Madagascar depuis hier. En effet, la côte Est du pays a vu ses premiers vents et quelques rafales agiter les infrastructures depuis hier matin. Les hautes terres centrales, quant à elles, ont eu droit à leur première goutte de pluie vers la fin de la journée d'hier également.

Les mêmes prévisions s'appliquent quant à la traversée de Madagascar. " Le cyclone tropical Batsirai devrait pénétrer la côte Est de Madagascar, traverser le pays durant la journée du samedi, puis sortir en mer au canal de Mozambique ", prévient la direction générale de la météo. L'organisme de spécifier qu'un " avis d'alerte cyclonique devrait être publié ce jour entre 9 heures et 10 heures locales ". Des pluies abondantes pouvant causer la montée des eaux, voire des inondations sont à craindre pour les régions concernées.

Les alertes cycloniques restent inchangées:

Alerte Jaune (menace) : Région d'ATSINANANA, VATOVAVY, FITOVINANY, ATSIMO ATSINANANA, MANGORO, ANALAMANGA, BONGOLAVA, ITASY, VAKINANKARATRA, AMORON'I MANIA, MATSIATRA AMBONY, IHOROMBE, les Districts de SOANIERANA IVONGO, ST MARIE, FENERIVE EST, VAVATENINA, AMPARAFARAVOLA et AMBATONDRAZAKA.

Alerte Verte (Avertissement) : Région d'ANOSY, MENABE, les districts d'ANTALAHA, MAROANTSETRA, MANANARA NORD, MANDRITSARA, ANDILAMENA, TSARATANANA, MAEVATANANA, ANTSALOVA, BEROROHA, SAKARAHA, ANKAZOABO, MOROMBE, TOLIARA I-II, BETIOKY et BENENITRA.