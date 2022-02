Madagascar: République - A chaque président, son cyclone

De tous les présidents qui se sont succédé à la tête du pays, chacun a eu son lot de dépressions tropicales ou cyclones. Ce sont les intensités et les dégâts occasionnés qui varient selon les périodes et les Républiques.

Tableau. Didier Ratsiraka, Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina caracolent en haut du tableau avec chacun 4 cyclones. Diana (1978) ; Hyacinthe (1979) ; Kamisy (1984) ; et Honorine (1986) pour " Deba ". Gafilo (2004) ; Gamède et Indala (2007) ; Ivan (2008) pour " Dada ". Idai (2019) ; Charlane (2020) ; Ana et Batsirai (2022) pour " Zandrikely ". Zafy Albert vient en quatrième position avec 2 cyclones durant sa présidence, à savoir " Geralda " et " Hollanda " en 1994. Hery Rajaonarimampianina occupe le bas du tableau avec un seul cyclone, en l'occurrence " Enawo " en 2017.

Politique. En tout cas, le cyclone le plus redouté par n'importe quel président n'est pas d'ordre climatique, mais politique dans la mesure où cela risque d'emporter le régime et de provoquer chez ses tenants, une véritable ... dépression nerveuse et non tropicale. Et ce, quand bien même les phénomènes extrêmes climatiques extrêmes pourraient également mettre en danger les tenants du pouvoir à cause des dégâts humains et matériels.