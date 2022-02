Madagascar: L'immense défi que les autorités doivent relever

La population malgache semblait bien calme hier, en suivant l'évolution de la trajectoire du cyclone Batsirai. Le sujet est à la une de l'actualité de tous les médias et on note que le sujet préoccupe les Malgaches, mais ils montrent un certain détachement quand ils l'évoquent.

Les conséquences de l'entrée du cyclone vont être très lourdes, mais ils semblent prêts à affronter la situation avec fatalisme. Cela sera très douloureux, mais ils en ont vu d'autres. Les dégâts provoqués par le cyclone vont s'ajouter aux problèmes sanitaires causés par la Covid-19.

L'immense défi que les autorités doivent relever

Les autorités ont multiplié les avis d'alerte depuis quelques jours et les recommandations ont été très pressantes hier. Les utilisateurs de Facebook en ont fait leur sujet principal. Le BNGRC s'est mobilisé comme jamais pour faire passer les messages de prévention auprès des populations qui vont être impactées par le passage de Batsirai dans la Grande île.

Le cyclone fait peur et on ne peut qu'imaginer les ravages qu'il va provoquer sur son passage. C'est Mahanoro sur la côte Est qui est sa porte d'entrée dans la Grande île. Les prévisions des services météorologiques, hier soir, étaient encore imprécises, mais on sait que les rafales de vent qu'il provoque ont une vitesse approchant les 180 km/h. Les pluies torrentielles qui vont tomber vont être à l'origine de crues et d'inondations. Les sinistrés vont devoir dans un premier temps se réfugier sur les hauteurs avant d'être logés dans les sites d'hébergement.

Leur nombre devrait être sans commune mesure avec ce qu'on a connu ces dernières années. Nous avons rapporté l'estimation faite par les responsables du BNGRC. Les 500 000 personnes qui auront été accueillies devront être nourries et soignées. On imagine la logistique à mettre en place.et les autorités vont essayer d'y arriver. Mais le défi doit être relevé.