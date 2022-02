Ile Maurice: Météo - Notre système d'alerte dans l'œil du cyclone

L'intense cyclone tropical Batsirai a défié notre système d'alerte cyclonique lors de son passage au plus près de nos côtes. Et cela pour deux raisons : l'évolution explosive du cyclone et aussi les incertitudes des prévisions.

D'abord, il y a une semaine, Batsirai avait évolué rapidement en un cyclone tropical avant de perdre de son intensité pour devenir une tempête tropicale 24 heures après. Après un bref passage à 210 km de Rodrigues, Batsirai se rapprochait de Maurice, au stade de... cyclone tropical. Malgré son intensification explosive, la partie la plus active est restée en mer.

Batsirai est passé à son point le plus proche et avait ralenti contre toute attente à la mi-journée du 2 février. Finalement le centre du cyclone est passé à 130 km au nord-nord-ouest de Grand-Baie à 16 heures. La station météo avait prévu de garder les alertes jusqu'à 22 heures mercredi.

Encore une fois à 21 heures, Batsirai s'est fait capricieux et la station a maintenu l'alerte 4. Le cyclone a décidé de ralentir et de bouger à 10km/h en maintenant une dégradation du temps avec des rafales de plus de 120 km/h même en s'éloignant de Maurice. Batsirai était quasi stationnaire durant plusieurs heures. Maurice est resté en alerte 4 durant 16 heures avec des bulletins chaque deux à trois heures.

Toutefois, lorsque la station de Vacoas a levé les alertes à 4 heures du matin, des vents de 151 km/h et de 155 km/h étaient enregistrés. On pouvait voir une dégradation pluvieuse, car deux, voire trois, bandes nuageuses du cyclone traversaient le pays avec des pluies fortes par moments.

L'océanographe Vassen Kauppaymootoo est de ceux qui souhaitent un changement, voire un renforcement du système d'alerte. "Le système d'alerte cyclonique doit être revu car un système d'alerte ne doit pas juste avertir du danger potentiel. Il doit continuer à fonctionner tant que le danger est là, même s'il s'éloigne.

Avec des rafales de plus de 100 km/h et des inondations, enlever les alertes pour les remplacer par un avertissement donne une fausse sensation de sécurité qui met la vie des personnes en danger", a souligné Vassen Kauppaymootoo.