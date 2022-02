Madagascar: Compagnie Tsaradia - Annulation des vols pendant deux jours

La compagnie aérienne Tsaradia a décidé d'annuler des vols domestiques à compter de ce vendredi 04 février 2022 jusqu'au samedi 05 février 2022.

La principale raison est afin d'assurer la sécurité de ses passagers, compte tenu du passage du cyclone tropical Batsirai sur Madagascar, pour ces deux jours qui viennent. Analamanga qui abrite l'aéroport international d'Ivato, figure d'ailleurs parmi les régions qui ont reçu un avis d'alerte rouge.

En dépit de tout cela, le vol desservant Antananarivo et Antsiranana, ainsi que le vol reliant Antananarivo et Nosy-Be restent maintenus pour la journée du vendredi, d'après toujours le communiqué de cette compagnie aérienne nationale. L'horaire de décollage prévu ce jour à 7h20 est inchangé pour ce premier vol tandis que celui du second vol est avancé à 7h40, pour le même jour.

Billets réutilisables. En outre, la compagnie Tsaradia tient à rassurer sa clientèle : toutes les dispositions adéquates sont prises afin de limiter au maximum les impacts sur son programme de vols et afin de reporter dans la mesure du possible les vols annulés. Et parlant des billets achetés par les passagers qui sont prévus prendre ces vols annulés, Tsaradia tient à préciser qu'ils seront réutilisables sans frais supplémentaires.

Cela est valable pour tous les vols existants ou les vols de report, a-t-on indiqué. Par ailleurs, cette compagnie aérienne nationale a également soulevé que ses points de vente situés dans les localités où l'alerte rouge est décrétée seront en même temps fermés durant les deux jours qui viennent. Elle invite ainsi sa clientèle à utiliser son centre d'appel pour obtenir de plus amples informations.