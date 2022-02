Madagascar: Les Malgaches dans l'attente de l'entrée de Batsirai

C'est une nouvelle étape dans son histoire tourmentée que Madagascar va franchir au début de ce mois de février. Rien ne lui a été épargné depuis deux ans. Elle continue de vivre les affres de la pandémie de la Covid-19.

Mais elle doit maintenant faire face au déchaînement des éléments naturels. Cette période des cyclones est l'une des plus noires qu'elle a connue depuis la fin du siècle dernier. Le souvenir des ouragans les plus dévastateurs qui se prénommaient Gafilo ou Géralda revient à l'esprit de ceux qui ont vu leurs maisons détruites par les assauts de ces tornades. Ana a, avec ses pluies diluviennes, dévasté de nombreuses régions.

La capitale l'a ressentie durement et ses habitants ne s'en sont pas encore remis. L'effet de Batsirai sera au centuple de celui de la dépression tropicale qui l'a précédée. Les Malgaches sont partagés entre attentisme et fatalité. Le BNGRC se prépare activement à faire face à une situation qui dépasse toutes les prévisions. Le chiffre de 500 000 sinistrés avancé par les responsables donne une idée du danger que va faire courir ce cyclone tropical.

Les images satellite diffusées sur les chaînes de télévision étrangères comme CNN montrent la taille du monstre météorologique qu'est Batsirai et la qualification d'ouragan de force 4 nous permet de voir quel péril la population malgache va courir. Les autorités se mobilisent au maximum, mais on sait que les moyens mis à leur disposition sont dérisoires devant l'ampleur de la menace.

Le problème de la Covid-19 ne semble plus préoccuper autant les dirigeants de la planète. La situation semble sous contrôle. On constate un relâchement des mesures sanitaires dans les pays occidentaux. La baisse du nombre de décès se vérifie actuellement. Ce qui fait dire au ministre français de la Santé, Olivier Véran, que le pire est passé et qu'il faut être optimiste. L'assouplissement du pass vaccinal est même envisagé. La possibilité d'une 4ème dose de vaccination n'est pas écartée. On sait que le Royaume-Uni, le Danemark et l'Espagne ont décidé d'abandonner le port du masque.

La question ukrainienne domine la scène politique internationale et met en danger l'équilibre précaire qui règne entre la Russie et les Etats-Unis. Les négociations qui se déroulent entre Vladimir Poutine et Joe Biden tournent au bras de fer. L'Europe, quant à elle, essaie de peser de tout son poids dans le jeu diplomatique. Le président Emmanuel Macron a eu un long entretien téléphonique avec son homologue russe et a affirmé que le dialogue a été très constructif. L'entrée des troupes russes en Ukraine semble pour le moment écartée, la menace de sanctions économiques brandie par les occidentaux pesant lourdement dans la balance.

La semaine a été marquée par l'expulsion de l'ambassadeur français en poste au Mali. Les autorités françaises ont pris acte de la décision de la junte militaire en place et sont restées plutôt discrètes sur le sujet contrairement aux ténors de l'opposition qui ont réagi vivement. La candidate Marine Le Pen a demandé une rupture des relations diplomatiques avec le Mali. La classe politique française reste suspendue à l'annonce de la décision de candidature d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle.

Dans le contexte international tendu actuel, la CAN qui se déroule au Cameroun est un des pôles d'attraction du continent africain. La passion du football a animé les férus de ce sport depuis une quinzaine de jours. Tous les Africains en général et les Malgaches en particulier vont suivre avec intérêt la finale qui aura lieu demain soir.

Madagascar est une fois de plus à la croisée des chemins. Le pays a depuis longtemps touché le fonds, mais cette fois-ci, l'épreuve qu'il traverse est bien au-delà de ce qu'il a déjà supporté. Les Malgaches attendent avec résignation l'arrivée de ce cyclone Batsirai dévastateur.