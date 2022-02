Afrique: Pétrolier mauricien en difficulté au large de La Réunion - L'équipage secouru

Vers 20 heures hier, jeudi 3 février, alors que la mer était déchaînée à cause du cyclone Batsirai, le Tresta Star, pétrolier battant pavillon mauricien, s'est retrouvé en difficulté au large des côtes réunionnaises. Selon le site en ligne la 1ere.francetvinfo.fr, le pétrolier de 74 mètres de long et qui navigue à vide, se trouvait au large de Saint-Philippe avec à son bord 11 membres d'équipage, dont des Indiens et des Bangladais. Ils ont tous été secourus par les pompiers et ramenés sains et saufs sur la terre ferme, après de plus de 6 heures d'intervention, toujours selon la 1ere.francetvinfo.fr. Ils ont depuis été conduits au centre d'hébergement du Tremblet.

Malgré la pluie, le vent et une houle de presque 8 mètres, un pompier du Groupe d'intervention en milieu périlleux de l'île soeur, a pu monter à bord du navire et entrer en contact avec l'équipage, apprend-on.