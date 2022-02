Madagascar: Gouvernement - Branle-bas de combat face à la menace de Batsirai

Le pouvoir s'est fortement mobilisé face au danger que pourrait provoquer le cyclone tropical intense Batsirai. C'est une des raisons pour laquelle le chef de gouvernement a fait une descente dans la région Vatovavy, plus précisément à Mananjary, hier.

Face à la menace du cyclone tropical intense Batsirai, notamment sur le littoral Est, une forte délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre Ntsay Christian s'est déplacée, hier, à Mananjary. Cette délégation est composée du Premier ministre, du ministre du Travail, de l'Emploi, de la Fonction Publique et des Lois Sociales et du ministre de la Santé. Soit, un branle-bas de combat face à la menace de ce cyclone tropical intense.

Décisions. D'ailleurs, le conseil des ministres d'hier, a décidé que 13 régions seraient placées en alerte rouge. Il s'agit d'Analanjirofo, Atsinanana, Alaotra Mangoro, Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Analamanga, Itasy, Bongolava, Vakinankaratra, Amoron'i Mania, Matsiatra Ambony et Ihorombe. Quatre villes en font également partie, à savoir, Antalaha, Mandritsara, Tsaratanana et Taolagnaro.

Autres décisions prises lors de ce conseil: toutes les écoles et les universités seront fermées à partir de ce jour, tous les bureaux administratifs seront également fermés. Ce jour est aussi chômé et payé. Pour ce qui est du secteur privé, les services jugés essentiels doivent être opérationnels, entre autres, les pharmacies et les cliniques. Toujours est-il que l'intensité de ce cyclone est comparée au cyclone Geralda et Litanne en 1994. Ces deux derniers ont fait énormément de ravages dans le temps.

Centre opérationnel. Toujours à propos de la descente de la délégation gouvernementale à Mananjary, le Premier ministre a réuni, à cette occasion, les autorités locales. Il a tenu, à cet effet, un atelier. Il n'a pas non plus manqué de visiter les sites d'hébergement. " Ceux qui sont bien préparés ne seront pas pris de court ", a-t-il soutenu. Dans la même foulée, il a annoncé que les soins seront gratuits.

De son côté le ministre de la Défense, le général Richard Rakotonirina a annoncé la mise en place d'un centre opérationnel des gestions des risques et des catastrophes dans la région Vatovavy. Il comportera une cellule de ravitaillement, une cellule d'information et de communication et une cellule logistique, des dispositions qui ont été prises pour parer à toute éventualité.